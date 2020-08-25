手機過熱易Hang機　靠硬幣即可快速降溫？日媒實測5分鐘即見效！

去外地旅遊，經常會長時間用到手機拍照或者尋找路線，如果這時再加上酷熱的天氣，不單只人會中暑，就連手機也容易會因為過熱而「中暑」死機！最近日本各地連日持續高溫，有日本電視台就特意製作「手機中暑」的專題，其中提到的「10円硬幣降溫法」引起不少網民討論！

《Live News it!》節目截圖

最近日本全國各地陷入異常高溫，甚至有民眾稱是「殺人的熱」，出現多人中暑送院甚至死亡的案件。在炎熱天氣下，原來不只人會中暑，就連手機也會因為追熱而「中暑」！日本富士電視台節目《Live News it!》早前以「手機中暑」為題，邀請了IT專家石川溫先生拆解連日高溫對手機產生的影響。

《Live News it!》節目截圖

現代人「機不離身」已經成為常態，石川先生提到，在高溫天氣下長期用手機拍照、拍影片和玩手機遊戲，就很容易會出現「手機中暑」的情況。所謂「手機中暑」，即是手機在高溫下，電源急降並且不能充電，嚴重的話更會出現故障而無法使用。那麼，使用手機的最佳溫度是多少？用冰袋降溫又會產生甚麼問題？

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同場加映：炎夏1招減出汗量

日本綜藝節目《只有3成日本人知道的事》（《日本人の3割しか知らないこと》）早前請來專家分析關於夏天常見煩惱的冷知識，例如汗水多、蚊子多和預防中暑等。

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