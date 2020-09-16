【日本旅遊】鬼太郎家族進駐境港駅！連街道、商店都有鬼蹤

編按：農曆7月有咩地方最易撞鬼？日本境港駅到處都係鬼太郎，包你去到邊都成功撞鬼！且看下文作者分享。

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文章原文刊於01開講

每逢農曆7月14日，中國傳統習俗鬼門關大開，老人家總是說早點回家，晚上不要在外逗留。

其實中國人， 西方人甚至日本人對鬼的觀念也會大不同。我自己第一次看見日本鬼怪，也是從小看的日本卡通為主，雖然帶一點兒鬼怪可怕的味道，但也不失其可愛的一面。

從小看的日本卡通為主，覺得鬼怪也有可愛的一面。（作者提供）

如果講到日本鬼怪的話，我最認識莫過於鬼太郎，鬼太郎給我感覺是有著其獨特的妖怪技能，原來妖怪都有好與壞之分。

所以去米子旅行其中一個目的莫過於到鬼太郎故鄉境港去參觀一下日本的妖怪世界。

到了境港駅，就已經感受得到鬼太郎家族的魔力，車站的佈置、大街小巷、商店等等都能看到鬼太郎的蹤跡，如果你是鬼太郎的鐵粉的話，肯定不會失望！

每間商鋪也有其特色，有的賣鬼太郎爸爸饅頭，有的貓女的甜點，應有盡有！

路上還不時能看到鬼太郎卡通人物的出現，大家謹記要捉住它們拍照。

當然如果到境港旅行，不妨試試它們的海鮮，冬天出發的朋友，推介吃它們的紅楚蟹 (ズワイガニ)！

無論怕鬼還是喜愛鬼怪的朋友，境港也是值得一去的好地方！

作者簡介：Travel Plan Ahead 匠心の旅

作者Facebook專頁：匠心の旅 Travel Plan Ahead

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