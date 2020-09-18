【日本松江城】九月限定名月鑑賞會　穿浴衣上天守閣渡過月圓夜

編按：日本的松江城是國家級文物之一，在9月，松江城更會舉辦名月鑑賞會，供大家在天守閣賞月，下文作者就為大家分享他在松江城的遊歷。

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現在做什麼也好，一張證書其實也相當重要，好像大學畢業也需要一紙證書証明自己幾年來辛辛苦苦努力念書的成果一樣。位於日本松江的松江城也一樣得到日本政府的認同成為日本國寶之一，可以被日本稱為國寶的文物，沒有可能到松江旅遊時不去參觀一下。

位於日本松江的松江城是日本政府認可的國寶之一。（作者提供）

如果要說松江城的面積，當然沒有姬路城的那麼大，但講到它的歷史，其實也有其可觀性。我自己去到日本名城時，好喜歡看它們獨一無二的鯱鉾，每個天守閣也有不同的鯱鉾，看到牠們栩栩如生的手工，真的不可能不讚嘆古人的智慧，對美學的追求！

一年四季都有不同活動配合，在9月就會有一個名月鑑賞會，試試幻想一下可以在天守閣古時最高的位置去賞月，其實也是挺賞心悅目的事情。

大家在夏天不妨穿上浴衣去慢步一下這個有名的小城，不過，如果要上天守閣參觀的話，就穿上輕便一點的衣服，女士們最好不要穿上裙子，因為上落時梯級比較斜，不小心也比較容易滑倒的！

緣油油的松江城挺有魅力，期待著滿月之夜！

交通： JR山陰本線「松江駅」轉乘LAKE LINE 巴士10分、松江城「大手前」下車

作者簡介：Travel Plan Ahead 匠心の旅

作者Facebook專頁：匠心の旅 Travel Plan Ahead

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9月~ 預想的日本秋葉 🍁『上諏訪』

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