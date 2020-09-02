Staycation熱潮持續，各大酒店繼續劈價，《香港01》旅遊頻道記者為大家精選了9間頂級奢華酒店食住套票超抵優惠，包括文華東方、Conrad、朗廷酒店、Grand Hyatt、The Murray、Sheraton、港島海逸君綽、九龍海逸君綽及海景嘉福洲際酒店，優惠低至3折！ （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】文華東方酒店 —— 3折包早餐、三道菜晚餐

酒店推出快閃優惠，一晚住宿連雙人早餐及三道菜晚餐低至3折，可選擇入住景觀客房、海景客房或市區景觀套房，晚餐甜品更可以歎酒店招牌芝士蛋糕！

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香港文華東方酒店 地址：中環干諾道中5號 電話：2522 0111

【2】Conrad酒店 —— 住一晚包香檳早午餐

酒店推出全新優惠，入住一晚即送價值超過$1800的周末香檳早午餐，亦可以在行政貴賓廊或咖啡園歎早餐、下午茶及黃昏雞尾酒，更可住足29小時！

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香港港麗酒店 地址：香港金鐘道88號太古廣場 電話：2521 3838

【3】朗廷酒店 —— $0房價歎米芝蓮中菜

酒店再度推出零房價優惠，於優惠期內預訂客房，即回贈相等於房價的餐飲消費額，等於零房價！餐飲消費額適用於酒店所有餐廳，包括米芝蓮三星食府唐閣和Room Service。

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Langham 地址：尖沙咀北京道8號 電話： 2375 1133

【4】The Murray —— 住一晚包下午茶

周圍都是打卡勝地的美利酒店，推出低至買一送一優惠，入住一晚即送早餐及$1500餐飲劵，可以歎高質下午茶，亦可以免費升級客房住宿。

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香港美利酒店 地址：中環紅棉路22號 電話：3141 8888

【5】Grand Hyatt —— 住海景房優惠低至買一送一

酒店推出超抵優惠，可以低至買一送一折扣享受Staycation，入住一晚包雙人早餐，另外亦有其他優惠套票，有8折餐飲折扣及可獲升級至海景房！

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香港君悅酒店 地址： 灣仔港灣道1號 電話： 2588 1234

【6】Sheraton Hotel —— 免費升級行政套房

酒店推出最新Staycation優惠，住一晚即可免費升級行政套房，住足25小時！另外包埋早餐及$600元酒店餐飲消費額，適用於酒店所有餐廳及酒吧，包括任食生蠔的自助餐及獲米芝蓮推介的中菜廳。

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香港喜來登酒店 地址：九龍彌敦道20號 電話：2369 1111

【7】港島海逸君綽酒店 —— 住海景房歎足28小時

酒店推出快閃優惠，入住海景房歎足28小時，包埋雙人早餐，亦可於貴賓閣免費歎下午茶及黃昏雞尾酒，每晚再送$1300餐飲消費額，適用於中菜廳君綽軒、自助餐等！

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港島海逸君綽酒店 地址：北角油街23號 電話：2121 2688

【8】九龍海逸君綽酒店 —— 望無敵海景送早餐

酒店推出低至買一送一優惠，入住全新海景塔樓客房，飽覽無敵海景，更可享有75折餐飲優惠，每晚房價最平$700有找！

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九龍海逸君綽酒店 地址：紅磡灣德豐街20號 電話：2621 3188

【9】海景嘉福洲際酒店 —— 住海景房歎下午茶

酒店推出限定買一送一優惠，入住半海景房即送一位自助早餐，第二位客人只需加$100，另外在酒店餐廳消費亦可享有8折優惠。另一個套票優惠則包$900餐飲消費額、雙人早餐及下午茶。

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海景嘉福洲際酒店 地址：尖沙咀麼地道70號 電話：2721 5161

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💡同場加映：酒店床尾巾的用途💡

酒店房中有多個細節位令客人住得更舒適，大家有對各種用品的用途有幾多認識？不少人無法理解床尾巾的用途，亦不明白床上擺放多個枕頭的原因，其實酒店還有很多小細節以便利客人，到底你知道幾多？之前在用各種用品時又有沒有做錯？

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