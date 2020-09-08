藝人鐘欣潼（阿嬌）在內地拍攝電影時，於廈門的酒店發生意外，頭部受傷入院。事緣在凌晨時份，阿嬌在酒店洗手間，突然感覺一陣暈眩繼而倒下撞向雲石邊，撞到右邊近眉骨處，頭部嚴重受傷，共縫了數十針。原來酒店房間都危機四伏，《香港01》旅遊記者就翻閲過往新聞，整理出6個酒店隱藏危險！

阿嬌的傷心長達６CM。（英皇提供）

近日阿嬌在内地工作拍攝時就不慎受傷，更要縫數十針，原來酒店都有不少危險的地方，大家一不留神很容易會受傷啊！去Staycation、去旅行，誰也不希望樂極生悲，一旦受傷就超掃興，所以記得睇睇以下注意位！

不少酒店都有特色浴缸，但不少人都會在浴缸受傷！

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💡同場加映：酒店床尾巾的用途💡

酒店房中有多個細節位令客人住得更舒適，大家有對各種用品的用途有幾多認識？不少人無法理解床尾巾的用途，亦不明白床上擺放多個枕頭的原因，其實酒店還有很多小細節以便利客人，到底你知道幾多？之前在用各種用品時又有沒有做錯？

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