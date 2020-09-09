人人都去酒店Staycation，不如來點新意，到海上過兩日一夜的Staycation！現時香港有好幾間船屋都可租住兩日一夜，在船上看日落、玩Boardgame、打麻雀，真正遠離煩囂Chill一Chill！

各間酒店都推出不同的Staycation，其實Staycation不一定要去酒店，還有其他選擇！船屋住宿體驗可以讓大家遠離煩囂感受海洋，而且超級打卡able，一生人一定要體驗一次啊！

望住日落十分Chill！（Aberdeen Flair@Facebook）

【1】Aberdeen Flair 古香VINTAGE——特大廚房

Aberdeen Flair的Vintage船屋走典雅英式路線，共有2100平方尺，有四間睡房，兩個浴室，船屋更有冷氣、Netflix、Boardgame及麻雀等等可以娛樂一番！最特別是有超大廚房，可以在附近買食材自煮晚飯！另外都可以打電話「召喚」艇仔粉，船家會到船邊爲你即刻炮製！

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+ 11 + 11 + 11

船屋不會航行，所以出入海中心的船屋就要自費乘坐舢舨，每程每位約10至20元。除了在官方網站預約，亦可以到Klook預訂。

地址：香港島南的香港仔漁港 交通：鴨脷洲洪聖廟碼頭（觀光舢舨6號碼頭）乘坐舢舨到船屋

【2】Kwun Tong Houseboat S—— 最近市區夠方便

位於觀塘的Kwun Tong Houseboat S，最多只可以七人上船。裝潢超有現代家居感，明亮整潔，共有五間睡房、兩個洗手間連浴室以及一個廚房，比較特別的是有燒烤爐，可以帶埋食材去BBQ。除燒烤爐，船上有Wifi、Boardgame及麻雀。

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船屋不會航行，所以出入海中心的船屋就要乘坐快艇，入住Kwun Tong Houseboat S可以免費獲來回快艇接送。

地址：九龍觀塘啟業街觀塘公眾碼頭 交通：觀塘公眾碼頭乘坐快艇接駁至船屋

【3】Aberdeen Flair 和風 CIPANGO——日式無印風

海上竟有無印風住宅！Aberdeen Flair的另一間主題船屋走日式風格，在客廳鋪上榻榻米，更有很多木材、竹藤的元素，無印音樂不禁在腦内響起！同樣有Netflix及各種Boardgame，另外更有小型日式電燒烤爐！

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+ 4 + 4 + 4

船屋不會航行，所以出入海中心的船屋就要自費乘坐舢舨，每程每位約10至20元。除了在官方網站預約，亦可以到Klook預訂。

地址：香港島南的香港仔漁港 交通：鴨脷洲洪聖廟碼頭（觀光舢舨6號碼頭）乘坐舢舨到船屋

【4】Aberdeen Flair 復古 TANGAROA——歐陸風格

剛才日式風格的船屋有日式燒烤爐，這邊的歐陸風船屋就有西式石油氣燒烤爐！除此之外，歐陸風怎少得咖啡！船上有咖啡磨豆機，大家早上可以親自磨咖啡豆，並沖一杯Morning Coffee醒醒神！

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船屋不會航行，所以出入海中心的船屋就要自費乘坐舢舨，每程每位約10至20元。除了在官方網站預約，亦可以到Klook預訂。

地址：香港島南的香港仔漁港 交通：鴨脷洲洪聖廟碼頭（觀光舢舨6號碼頭）乘坐舢舨到船屋

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