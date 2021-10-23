【野餐好去處】記者精選全港16個野餐地點、高質草地，包括影相打卡一流的山頂公園、佐敦谷公園、大埔海濱公園、迪欣湖等，有些地點還可以踩單車、放風箏、睇海景！



野餐好去處遍布港九新界，其中不少是閨蜜、情侶的打卡好去處，包括山頂公園、迪欣湖、南生圍等，仲有一些地點適合親子活動，周末帶小朋友出去野餐好去處放電都得！

野餐好去處【1】屯赤隧道浩和街

屯赤隧道在上年12月通車後，附近的浩和街也成為新的打卡好去處，不但有一大片草地，還有超長的沿海堤壩可以飽覽270度海天一色的海景，沿路種有一列棕櫚樹，不時有飛機飛過，浩和街被稱為「港版邁亞密」，充滿異國風情！

（IG @ kk084）

野餐好去處【2】啟德跑道公園

啟德跑道公園兩面臨海，設有1.5公頃大草地，最適合吹著海風野餐，更可觀賞維港、鯉魚門一帶的美景，相比其他熱門地點，啟德跑道公園較少人前往，因此不會太過擁擠，更歡迎寵物內進。

（IG @ pingwyp）

野餐好去處【3】中山紀念公園

西營盤的中山紀念公園內放置孫中山銅像，銅像外有一大片圓形草地，可以容納百人，周末與好友、另一半野餐都好chill，仲可以去海濱長廊欣賞維港景色。貪心的女生唔想在太陽下暴曬，建議揀樹蔭位置，不過手快有手慢無！

（IG @ cwo.foto）

野餐好去處【4】金鐘添馬公園

金鐘添馬公園鄰近政府總部，多幅24小時開放的大草地，由政總一直延伸至海旁，情侶、閨蜜野餐傾計，甚至放空冥想都得。添馬公園仲有觀景台可以觀賞維港海景。

（IG @maychanws）

野餐好去處【5】觀塘海濱花園

觀塘海濱花園設有長廊可供跑步、散步，沿著長廊有一片長型草地，平日不少人坐在草地上野餐。中秋節期間則成為觀塘及九龍東居民的賞月熱點，飽覽港島東、維港、鯉魚門的景色。

（IG @peanutstime）

野餐好去處【6】佐敦谷公園

觀塘佐敦谷公園位置方便，空間大，有大片屬於低窪地形的草地，大草地上可以野餐玩樂，小朋友可以踩單車、踢足球等，最適合小朋友週末去放電。

（ig@ yo_wong1130）

野餐好去處【7】西九海濱長廊

西九藝術公園內多處都有大草坪，適合野餐，面前就是維港無敵大海景。沿著長廊吹著海風，一邊賞月吃月餅，非常寫意。西九海濱長廊是少數歡迎寵物內進的大型休憩場地，各位奴才可以帶愛犬一起野餐。

（ig@ kessay_sees）

野餐好去處【8】香港單車館公園

香港單車館公園鄰近港鐵坑口站，地點方便，公園內有一大片中央草坪，面積約有一個標準足球場大，24小時開放予公眾，任何時候去都無問題，絕對是將軍澳居民野餐的最佳地點。

（ig@ ejworkshop）

野餐好去處【9】大埔海濱公園

大埔海濱公園是全港最大的公園，公園內多片大草地適合野餐，不少人會前去放風箏、踏單車。公園內有觀景台、回歸紀念塔、露天劇場、海濱長廊等，一邊野餐，亦可一邊遠眺吐露港美景。

（ig@ horcruxsagic）

野餐好去處【10】青衣公園

青衣公園位於青衣市中心，秋天時湖邊的落羽松及紅葉美景，被稱為「港版加拿大湖景」！公園採用歐陸式風格設計，觀景台是用紅色瓦磚做屋頂，大片休憩草坪適合野餐，更有人工湖、人工瀑布等，環境優美。

（ig@ buyer12345）

野餐好去處【11】山頂公園

太平山山頂公園前身是港督度暑別墅，雖然現時只剩下白色牆、藍色窗富有文藝復興風格的守衛室，以及維多利亞式涼亭，但公園仍然保留濃厚的歐陸古典風格。公園內有大片翠綠草坪、水池、歐陸風涼亭，適合情侶去野餐玩樂。

(ig@ dummyjaney)

野餐好去處【12】摩星嶺配水庫臨時花園

西環摩星嶺配水庫臨時花園，地點比較隱秘，知道的人不多。花園內有一大片草地適合野餐，可以欣賞南區的海景非常適合觀賞日落。草地中間有一間白色平頂小屋，不少人仲會以白色小屋做背景打卡文青照。

(ig@ trintrotoluene)

野餐好去處【13】數碼港海濱長廊

南區數碼港海濱長廊，擁有長條型大草地，面前有鋼綫灣的無敵大海景，感覺舒適又寫意，非常適合野餐，周末帶小朋友或寵物一起玩樂都不錯。鄰近是數碼港商場，想買補給品、陽光底下曬得太耐想休息都非常方便。

（IG @ mrshangkong）

野餐好去處【14】梳士巴利花園

尖沙咀海旁的梳士巴利花園，花園內有大型草坪、藝術裝置、海濱階梯、噴泉、綠化環境等，大家可以在草地上一邊野餐，一邊欣賞維港美景，加上位置及交通都非常方便易去。

野餐好去處【15】樂富配水庫公園

樂富後山的配水庫公園，較少人熟悉，環境清靜，野餐時更可以看到獅子山山景。一家大小去野餐的話，由公園步行約5分鐘路程就有公廁，十分方便。附近就是樂富廣場、樂富街市的熟食檔，方便購買補給品。

（IG @ anatmannamaste）

野餐好去處【16】南昌公園

以黃花風鈴木聞名的南昌公園，兩側都有大片草地，可以野餐、放空、約三兩知己一齊傾計等。每逢春天時節南昌公園都人滿為患，因為人人都湧入去觀賞風鈴木、同風鈴木打卡！

野餐好去處【17】迪欣湖

大嶼山迪欣湖鄰近香港迪士尼樂園，雖然位置較為偏僻，但擁有全港最大的人工湖，吸引不少人前往打卡及觀賞日落。迪欣湖的大草地圍繞湖水，適合一家大小野餐，一邊看著湖泊美景，一邊吃美食。如果想購買補給品，可以前往迪欣湖的7-11便利店購買小食。

（IG @ sayit.mandy）

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