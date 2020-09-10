有人說，每次搬屋都是「斷捨離」的好機會，將舊的東西扔掉重新開始新生活。日本節目《探偵！ナイトスクープ》早前接受了一位來自和歌山的日本媽媽委託，即將要搬家的她，反而是希望節目可以協助她在搬屋前，拆走舊居的一條木柱並帶到新家，究竟背後原因為何？

（圖片來源：《探偵！ナイトスクープ》）

這位名叫正勇ゆかり的日本媽媽，其丈夫正勇裕二先生在不久之前因為急病突然過世，由於兒女都已經長大成人到外面工作，本來兩夫婦居住的家只剩下她一人，因此只好硬著頭皮開始獨自一人的生活。

不過直至現在，只要提起有關丈夫的事，正勇太太都會因為太過思念而淚流不至。在家中也不時會起與丈夫一起生活的點滴，令她非常痛苦。在女兒的建議下，她決定要搬離舊居，在新的地方開展新生活。而在準備搬家之前，她唯一一樣想帶走的東西竟然是一條木柱，原因是甚麼？👇👇👇即按下圖和影片看完整故事👇👇👇

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同場加映：日本媽媽去世前遺最後料理

《探偵！ナイトスクープ》近日重溫了一宗曾經引起觀眾極大迴響的個案，講述一段感人母女情，網民都被真摯母愛感動，再次成為熱門話題。

向節目提出委託的是一名叫寶谷瑞希的女生，她想要吃放在冰箱裡冷藏了5年的一份角煮（紅燒豬肉）。原來這是瑞希媽媽在5年前做的料理，但來不及好好品嘗便因為急病而突然離世。瑞希希望調查節目組幫忙調查料理是否還能吃，如果可以的話，她和爸爸還想再吃一次媽媽的味道。

冷藏了5年的角煮（圖片來源：節目截圖）

想知瑞希最後能否完成心願，即按全文：日本媽媽去世前遺最後料理 冷藏5年後女兒再嚐母親的味道秒淚崩