由無綫新聞及資訊部製作、方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持、黃淑明監製的節目《好睡好起》，今晚（25日）起開播。方東昇團隊與一眾名人、素人瞓身參與，獻出「絕密睡相」，另外，專家會找出「睡相」背後的真相。方東昇又會爆咩金句呢？



「方式金句」回歸

方東昇和好拍檔送上一個「唔教訓你，但教你瞓」的新節目。代價是「通宵，我的青春統統報銷」經常要捱更抵夜採訪。《好睡好起》由今晚（25日）逢周四及周五晚十點半翡翠台播映。

（圖片來源︰TVB提供）

《好睡好起》首周3大必睇位︰

1.「一人鼻鼾，全家徬徨」︰67歲的前賽車手陳老闆每晚發出的鼻鼾聲就引發家庭危機。陳老闆實測坊間四大「止鼾神器」，未知治標或治本。



2.「睡眠負債」︰主持化身白老鼠，挑戰24小時不眠不休，再走入大學睡眠實驗室測試記憶力、專注力及控制負面情緒能力。主持捱眼瞓如常出鏡，激罕「呆萌樣」出世。

3.學者分享獨門「補眠秘笈」，都市人欠睡眠「一身債」，可以「邊借邊還」？抑或要「債務重組」？

方東昇以前爛Gag金句重溫

方東昇曾在主持的節目《世界零距離》、《長命百二歲》及《世界觀》中將爛gag融入在台詞中，大受觀眾歡迎，被封為「金句王」。《這麼遠，那麼近》中大放笑彈，每集有不少盞鬼金句。

金句王方東昇在最後三集的《這麼遠，那麼近》繼續爆出精警金句！（《這麼遠，那麼近》截圖）

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探討美國的塞車問題時，問題更嚴重到司機竟然要交塞車費！幾位主持們親自乘搭紐約地鐵，方東昇更加遇到「入閘困難」，連刷12次卡先成功入閘，成功超越前總統參選人希拉里的5次刷卡入閘記錄。

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去到阿聯酋迪拜參觀迪拜國際汽車展，體驗名車處處的奢華車展有幾豪，與當地的「土豪」親密接觸，體驗金級地鐵車廂有幾豪氣時又有金句。

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迪拜之旅帶大家見識全球盛事「迪拜航空展」，試坐「全球最佳頭等艙」，體驗超豪頭等艙有幾奢華，登上仍未出廠的私人飛機，感受極盡奢華的體驗。繼續金句連連

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同場加映︰90後曾經幫襯過的商店🙈按圖即睇邊間有份👇

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