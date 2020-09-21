香港各大酒店繼續推出Staycation劈價優惠，《香港01》旅遊頻道記者精選了15間酒店食住套票優惠，包括Rosewood、四季酒店、Upper House、文華東方、置地文華、半島酒店、The Murray、Ritz Carlton、W酒店、JW Marriott、喜來登酒店、Conrad、The Langham、Grand Hyatt和康得思酒店。 （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】Rosewood Hong Kong —— 住一晚包早餐、下午茶

酒店推出激抵「THE GREAT ESCAPE」優惠，住一晚包Holt's Café 雙人早餐及下午茶或HENRY兩道菜午餐，並送$500迷你酒吧消費額。酒店的雲石浴室非常適合打卡，吸引不少藝人入住，包括陳嘉寶、余香凝。大家都可以約埋閨密一齊度假，盡情影靚相！

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瑰麗酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道18號 電話：3891 8888

【2】四季酒店 —— 43折包早餐、三道菜晚餐

酒店推出STAY AND DINE套票優惠，入住一晚豪華山景客房即送雙人早餐及三道菜晚餐，晚餐可選西式、中式或印度菜，更可免費獲贈2杯Prosecco氣泡酒！

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四季酒店 地址：中環金融街8號 電話：3196 8888

【3】Upper House —— 49折住全港No.1酒店

奕居長期高居Tripadvisor香港最佳酒店的第1位，最近推出最新Staycation套票，以49折優惠入住24小時，包雙人早餐、晚餐、迎賓飲品、免費享用Maxi-Bar（酒精除外），更可住足24小時！

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奕居 地址： 金鐘金鐘道88號 電話： 2918 1838

【4】文華東方酒店 —— 住一晚送$1000消費額

酒店推出「東方逸居之旅」套票優惠，住一晚包雙人快船廊或Café Causette早餐，入住期間均可獲贈$1000的餐飲或水療消費額；入住套房則可獲贈價值$1288的餐飲或水療消費額。

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香港文華東方酒店 地址：中環干諾道中5號 電話：2522 0111

【5】置地文華東方酒店 —— 提早入住、延遲退房、$1000消費額

為慶祝酒店15周年，置地文華東方推出Staycation優惠，入住一晚可享有最少$1000消費額，適用於酒店餐廳、Room Service或Spa，更可以提早入住及延遲退房。酒店房間環境不錯，連女神倪晨曦生B前都入住豪歎一番！

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置地文華東方酒店 地址： 中環皇后大道中15號 電話： 2132 0188

【6】半島酒店 —— 住一晚包早餐、$500餐飲回贈

半島酒店推出「寰宇半島自在行」住宿禮遇，入住半島客房一晚，更包早餐及$500餐飲回贈，住宿期間，可以自選一項「歷史禮讚」體驗，有專人帶你遊歷並導賞古董勞斯萊斯、遠東貴婦歷史故事等等！

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半島酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道22號 電話：2920 2888

【7】The Murray —— 住一晚包早晚下午茶三餐

酒店平時一晚要價七千多，今次推出超抵價優惠，同時包早晚下午茶三餐，而且酒店歡迎客人攜帶 10kg 以下的竉物一同入住，記得事先告知酒店！

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+ 2 + 2 + 2

香港美利酒店 地址： 中環紅棉路22號 電話： 3141 8888

【8】Ritz Carlton —— 在全世界最高的酒吧歎雞尾酒

酒店推出Staycation優惠，入住豪華客房一晚即可送The Lounge & Bar雙人早餐，還有全世界最高的酒吧Ozone的黃昏雞尾酒。入住期間可以8折享用Spa、天龍軒、Ozone等服務和美食。

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香港麗思卡爾頓酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場 電話：2263 2263

【9】W酒店 —— 住一晚送排毒美肌療程

酒店有不少擁有面對海景的浴缸的房型，浴缸前面就是落地大玻璃，可以邊浸浴邊飽覽維港美景，泳壇女神歐鎧淳和KOL樂善都曾經在這裡打卡！酒店推出食住套票優惠，入住一晚包雙人早餐，更可享用排毒美肌能量艙療程，躺著也能瘦！

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W酒店 地址：九龍柯士甸道西1號 電話：3717 2222

【10】JW Marriott —— 住一晚歎海鮮、片皮鴨、手握壽司

酒店推出食住優惠，入住一晚即送雙人自助早餐及JW咖啡室或The Lounge自助午餐，加多少少錢就可以歎勻自助午餐及晚餐，任食龍蝦、蟹腳、片皮鴨、手握壽司、招牌雲吞等美食。

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JW萬豪酒店 地址：香港金鐘道88號太古廣場 電話：2810 8366

【11】Sheraton Hotel —— 免費升級行政套房

酒店推出最新Staycation優惠，住一晚即可免費升級行政套房，住足25小時！另外包埋早餐及$600元酒店餐飲消費額，適用於酒店所有餐廳及酒吧，包括任食生蠔的自助餐及獲米芝蓮推介的中菜廳。

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香港喜來登酒店 地址：九龍彌敦道20號 電話：2369 1111

【12】Conrad Hong Kong —— 住一晚包自助晚餐

港麗酒店推出30周年Staycation優惠，入住一晚豪華客房送雙人咖啡園雙人自助早餐及自助晚餐，任食波士頓龍蝦、麵包蟹、阿拉斯加雪蟹腳等凍海鮮，亦有現切刺身、烤羊架等美食。

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香港港麗酒店 地址：香港金鐘道88號太古廣場 電話：2521 3838

【13】朗廷酒店 —— $0房價歎米芝蓮中菜

酒店延長零房價優惠，於優惠期內預訂客房，即回贈相等於房價的餐飲消費額，等於零房價！餐飲消費額適用於適用於酒店所有餐廳，包括米芝蓮三星食府唐閣、外賣、Room Service、客房內迷你吧、連續預訂客房等。

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The Langham 地址：尖沙咀北京道8號 電話： 2375 1133

【14】Grand Hyatt —— 住一晚包早餐、自助晚餐

君悅酒店延長「Escape 24住宿」優惠，房價更比之前更平！套票包咖啡廳早餐，更保證24小時住宿。另外更可選擇Grissini意大利餐廳、港灣壹號中菜廳套餐或燒烤自助晚餐。

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香港君悅酒店 地址：灣仔港灣道1號 電話：2584 7038

【15】Cordis Hong Kong —— 每晚房價低至$688

酒店推出快閃優惠，每晚住宿低至$688！當中最抵的是貴賓客房套票，住一晚包The Place雙人早餐、下午茶、小食、氣泡酒。

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康得思酒店 地址： 旺角上海街555號 電話： 3552 3388

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💡同場加映：酒店床尾巾的用途💡

酒店房中有多個細節位令客人住得更舒適，大家有對各種用品的用途有幾多認識？不少人無法理解床尾巾的用途，亦不明白床上擺放多個枕頭的原因，其實酒店還有很多小細節以便利客人，到底你知道幾多？之前在用各種用品時又有沒有做錯？

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