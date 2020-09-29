【澳洲工作假期】麵包廠工作甘苦談　天天搬貨卻學到流線型作業！

編按：不少人嚮往去澳洲工作假期，但真實情況到底又如何？且看下文作者分享。

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文章原文刊於01開講

離開布里斯本之後，就出發去南澳的首府阿德萊德。在EcoInn裡面認識到的朋友有些有車的出發去櫻桃農場搶位置，有些去了雞肉廠羊肉廠，有些已經開始旅遊了。我決定去阿德萊德是因為爬文時發現很多人都很愛這個城市，風景美、較寧靜、有多小鎮的風光。到埗後發現這個城市沒有高樓大廈，有無窮無盡的視野，從較商業化的布里斯本走到這個較為偏遠的城市，的確異常喜歡。

Adelaide機場。（作者提供）

在阿德萊德一開始找工作並不順利，網上投過許多間工廠都沒有回音，加上我沒有車，在阿德萊德更如斷腳的小鳥一樣。而在市區找餐飲的工作也很難，因為他們覺得工作假期不能長做，寧願請留學生。不過皇天不負有心人，我一個正在做羊肉廠的朋友告訴我有一間麵包廠正在請人，叫我趕快投CV。過不久他們就通知我去面試了，雖然因為我高度不夠過差點放棄我了，但可能因為我英文還算好，他就給我機會試試看。就這樣，我就得到了一份正常報稅，有當時最低工資$16.7的工作了。

因為簽約時是兼職，有保證每週30小時，超時有加班費，公眾假期亦有薪水。不過因為一般的工廠工作都比較偏僻，我要轉兩次巴士才能到達。早班我可以搭第一班公車，但晚班下班時就沒有車了，要靠同事主管載我到市區，頗為麻煩。

麵包工廠的包裝工作。（作者提供）

麵包廠的工作對我來說也是十分新奇，我被分派到包裝的位置，主要的工作是在把整個土司（方包）放入機器切成一片片，然後另一個人接住麵包、下一個把麵包放入膠袋、再壓縮空氣密封、然後再放入大膠袋，最後用機器扣入日期。每人一個崗位，上下午會換人，工作時也可以聊天。除了土司外，還有薄餅皮、麵包屑等。有時候別的部門忙，我們也會去幫忙擠粉漿做薄餅皮。做久了，也會被分派去做包裝，就是跟單選貨入箱，還要用叉車。這個工作亦讓我學到流線型作業，雖然重複性的動作很累，有時候還要搬重物，但我也瘦起來了！

除了工作外，也有和朋友們同事們到處遊玩看風景。阿德萊德是個美麗的城市，有很多美麗的海灘如Glenelg和Henly Beach。亦有不同的酒莊區：Barossa Valley和Clare Valley。工作辛勞之餘也要不忘玩樂，這才是工作假期的精神！

內容提供：貓笨小雲

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