日本吉卜力工作室早前公開400多張高清圖片提供網民免費下載，激發一眾網民發揮創意並舉辦「第一屆吉卜力大喜利大賽」，各個經典場面更被秒速「玩壞」！近日，就連台灣各個縣市首長都跟風參戰，乘機宣傳一下當地美食和靚景！

台灣屏東縣長潘孟安一連兩日在個人Facebook上大玩「吉卜力大喜利」，最近又更新一輯屏東神還原吉卜力場景的對比圖，網民除了大讚縣長非常用心之外，也驚訝發現原來屏東有這麼多隱藏美景，大呼：「屏東最強！想要馬上訂車票去玩！」

潘孟安大玩吉卜力梗圖：「一句話惹怒屏東人」（圖片來源：潘孟安Facebook）

「屏東VS吉卜力」的20多張對比圖中，潘孟安首先用自己在屏東夜市大嘆甜品的照片，對照《千與千尋》裡千尋父母在路邊攤大吃特吃的經典一幕，令網民們大讚：「縣長太有才！」，同時開玩笑地勸他不要吃太多，否則「變胖會被殺掉哦！」

除此之外，屏東的龍磐草原星空、勝利星村、月光海及南灣等多個近年熱門打卡景點都被加入系列圖中，而屏東縣枋寮出發去台東的「藍皮解憂列車」則重現千尋與「無面男」乘搭的海中鐵道，窗外的湛藍景色令網民不禁大嘆：「太美了！」、「宮崎峻是不是有來屏東取景？」

👇👇即按下圖看21個屏東神還原吉卜力場景👇👇

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同場加映：日漫揭露12種不能理解的日本文化

日本漫畫家サイトー就「日本有這種文化不奇怪嗎？」為題，用單格漫畫的方式，道出只有日本生活過才會明白的「12種不能理解的日本文化」。除了提到一些關於日本職場的無理要求外，還有在家庭和社會上時刻都會發生的生活日常，種種刻板的印象真的令香港人難以想像呢！

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