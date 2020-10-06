【日本鐵路】玉川線110週年紀念電車　招財貓為何都以左手招手？

編按：日本鐵路的招財貓為何都是以左手招手呢？背後原來是有原因的！就讓我們看看下文作者的分享吧！

這天為了搭乘玉川線110週年紀念的招財貓電車，來了一趟東京都內最有名的招財貓神社「豪德寺」。

豪徳寺創建於文明12年（西元1480年），位於東京世田谷區。據說「井伊直孝いいなおたか」被寺內的貓咪招攬而躲掉了雷雨。此外，在傾聽和尚的法談後，他非常歡愉，便把這裡寺廟當作井伊家御菩提所，從彦根藩寄附給豪德寺。貓咪死後、和尚也為貓咪建立了墓碑祭祀。有名的「桜田門外の変、井伊直弼いいなおすけ」墓碑便建立於此。

豪徳寺創建於文明12年（西元1480年），位於東京世田谷區。 （作者提供）

這裡的招財貓都是用「右手」招財，因為井伊為武士家，依照武士觀念左手為不淨，所以豪德寺的招財貓都以右手招財。豪德寺非常壯麗漂亮，可以感受到井伊武士家的武士精神。解說員也特別介紹這裹，他說到了11月下旬，紅葉風景非常漂亮。除此之外，還可以搭乘為了紀念「玉川線」開通110週年紀念所設計的「幸福の招き猫電車」。

滋賀県彦根市以「井伊直孝」、「豪徳寺」的「招き猫」設計一個稱作「ひこにゃんHikonyan」的吉祥物。我真的覺得一切是「神緣」，我兒子名字為「彦智ひことも」，本來我就對琵琶湖一直有一種非去不可的感覺，因為兒子的名字關係想了解「彦根城ひこじょう」。沒想到來到豪徳寺後，特別了解了招財貓傳說，才知道井伊氏是為彦根城的藩主，於是在秋季時節母子倆便拜訪了彥根城。

內容提供：鐵道母子旅遊日誌

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