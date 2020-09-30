新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情緩和，加上接下來有中秋節四天連假，趁著假日不妨到周圍走走。無論你想遠離鬧市或留在交通方便的地區，香港都有很多值得發掘的地方。記者幫大家整理了9大食玩買推介，總有一個啱你心水！不過，遊玩的同時，大家謹記要時刻戴好口罩，而且經常洗手！

📷千島湖

秋高氣爽，當然要去郊遊一下，伸展筋骨。位於大欖涌水塘的千島湖就是近年的熱門郊遊景點之一，景色美麗，而且路線頗為易行，行完全程都只需3個多小時，新手都能輕鬆行完。

【1】大棠千島湖打卡一日遊 屯門歎居酒屋 交通路線教學

千島湖是近年的熱門郊遊景點之一。（ig @ ting_potato）

📷屯門

屯門位置較入，因此很多人都未必發掘過這個地方。其實屯門有很多食玩買好去處，喜歡運動的朋友可以行屯門徑、藍地水塘，仲可以去打卡熱點彩虹欄杆影相！

【1】屯門一日遊5大好去處 打卡屯門徑彩虹欄杆、隱世藝術空間歎咖啡

【2】屯門輕鐵一日遊5大好去處 碼頭睇日落、湖景邨打卡

屯門有很多食玩買好去處，包括近期大熱的彩虹欄杆。（ig @ patrickplaw）

📷城門水塘

下城門水塘是少數乘搭港鐵便能直達的行山路線，路程短且易行，難怪成為熱門的週末短途路線之一！由大圍港鐵站起步，行3個小時左右至終點梨木樹邨。

【1】城門水塘新手行山路線 起點大圍$35食爆餡多士

城門水塘是熱門的週末短途路線之一。（ig @ 852.jl）

📷愉景灣

愉景灣有一種異國風情，感覺就好像去了歐洲國家旅遊！除了一落船的愉景廣場，還有很多食玩買好去處。

【1】愉景灣一日遊7大食玩買推薦 日系Cafe打卡、玩盡5層高室内遊樂場

玻璃教堂是愉景灣的地標之一。

📷沙田

除了沙田市中心，沙田圍和第一城亦有很多美食和遊玩好地方。假日不妨利用屯馬線，安排一次沙田一日遊。

【1】一田沙田新店巨蛋打卡 親子7大好去處 帝逸歎Buffet/登山賞靚景

一田新概念分店「KONBINI」是超市及便利店的混合體，不但提供多種速食及零食等，場內外更設有巨型太陽蛋供大家打卡。（資料圖片）

📷靚景瀑布

郊外空氣清新，周末不妨抽空去接觸大自然，行山抗疫！以下精選全港5大靚景瀑布，包括新娘潭瀑布、輕輕鬆鬆的小夏威夷瀑布、為人熟悉的梧桐寨瀑布等，全部都影到靚靚打卡照！

【1】胡杏兒新娘潭郊遊兼打卡！5大仙景瀑布推介 附交通

香港有不少靚靚瀑布。（ig @ davidngan72）

📷水上的士

香港一直有類似「水上的士」的租艇服務，多數來往人跡罕至，沒有街渡到達的離島或郊野。以下介紹其中5個水路可達的本地隱世郊外美景，全部租艇可達，可以飽覽香港湖光山色，如世界地質公園、海岸公園區域等。

【1】5大香港隱世美景郊遊好去處 附租艇貼士及建議航程

全香港有超過250個島嶼，不少外島無人居住，如找架「水上的士」艇仔前往，遊人少，打卡也無難度！（資料圖片）

📷野餐勝地

高質草地遍布港九新界，其中不少是閨蜜、情侶的打卡好去處，包括山頂公園、迪欣湖、南生圍等，仲有一些地點適合親子活動，周末帶小朋友出去放電都得！

【1】全港17個高質草地 山頂涼亭打卡 南生圍婚紗橋拍拖必去

秋天最適合約埋一班朋友野餐。（ig @ rilina_ameerah）

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💡同場加映：離島16個假日好去處💡

香港的離島景色絕對不輸外地，記者幫大家整理了各大離島的食玩買推介，總有一個啱你心水！

🏖大澳

大澳有「東方威尼斯」之稱，水上棚屋和水道的獨特風景吸引不少港人趁假日到此一遊。無論是掃街、安坐餐廳享受美食或睇日落，都帶著一份愜意。

【1】大澳3間靚景餐廳推介 三盞燈茶座望棚屋日落打卡

【2】大澳7間掃街美食推介 隱世茶果、炭燒雞蛋仔、蝦醬豬餅

【3】大澳4個最佳睇日落打卡地點推介 三盞燈賞夕陽棚屋

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