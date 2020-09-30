中秋4日連假搵節目？搭電車除了可以拍出懷舊文青照，都可以沿途上落去不同的地方去食玩買一日遊！《香港01》旅遊記者就整理出電車沿線好去處，跟著一日遊的路線去玩一日！

跟住電車路線去玩！

【電車一日遊路線】 今天所推薦的電車路線，大家可以從柯布連道站（車站編號56W）乘搭電車往西行，沿途有不少食玩買景點，最後玩到水街站（車站編號88W）享受晚餐！

【1】難得一遇！康熙南巡圖展覽

電車站：56W - 柯布連道

香港蘇富比於10月3至8日，在香港會議展覽中心舉辦「江天一攬——康熙南巡圖第六卷」展覽，是首次展出完整版的《康熙南巡圖第六卷》。《康熙南巡圖第六卷》一直被分割及散落各地，這次能夠展出完整版，極為珍貴！適合一家大細或者情侶去吸收中國文化歷史氣息！

👇👇👇點擊睇散落的部份南巡圖👇👇👇

【2】必飲Avolatte原個牛油果咖啡

電車站：62W - 軍器廠街

欣賞完展覽相信大家都有點餓！接著可以搭上西行的電車前往軍器廠街，位於One Hennessy的Athletic Juice & Espresso Bar是不少人打卡必去之地！主打牛油果系列，牛油果多士是必點之選，而最出名當然係用原個牛油果盛載咖啡的Avolatte，上面仲可以拉花！

👇👇👇點擊睇打卡之選價錢👇👇👇

Athletic Juice & Espresso Bar 地址：灣仔軒尼詩道1號One Hennessy大堂樓層

【3】PMQ最新Mr.Men展覽

電車站：74W - 機利文街

吃飽充滿電，又可以繼續玩！這次我們去文青聚集地PMQ元創方，最近就有最新展覽，糅合花花和人氣角色Mr Happy、Little Miss Sunshine等，製作出打卡好去處！除此之外，也有不少紀念品發售，大家一定要去看看！

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+ 7 + 7 + 7

PMQ 地址：中環鴨巴甸街35號

【4】源吉林參觀一級歷史建築

電車站：WMT上環西港城總站

盒仔茶老字號「源吉林」在上環設店超過一百年，店舖所在的唐樓建築同樣超過100年，見證戰爭、時代變遷，內部仍保留灶頭及特色地磚，是香港現存極少數狀況良好，而且主人、用途仍然不變的唐樓，更於本年9月被納入一級歷史建築。

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源吉林 地址：上環蘇杭街112號

【5】C+ Burger即炸原隻軟殼蟹

電車站：88W - 水街

最後可以到「C+ Burger」歎個晚餐！店面不大，主要做外賣生意，但店舖外面亦設有少量吧枱位置。小店主要共8款牛肉漢堡，如果不吃牛肉的朋友亦可以免費轉做雞肉。招牌的「經典漢堡」，老闆使用熱熔芝士，配上手打牛肉，不少網民都大讚咬下去極juicy。

小店的「軟殼蟹漢堡」亦是人氣漢堡之一，原隻軟殼蟹即叫即炸，口感香脆，肉質新鮮，而且漢堡更加入蟹膏醬，令蟹味更加突出。

🍔🍔🍔 按圖看其他網民推薦的Burger及小食價錢 🍔🍔🍔

C+ Burger 地址：西環西營盤水街10C號地下6號舖 營業時間：星期一至五12:15 – 21:00、星期六、日12:30 – 21:00

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😍😍😍 同場加映：幻愛取景地｜屯門輕鐵一日遊5大好去處 碼頭睇日落、湖景邨打卡 😍😍😍

部分劇情在屯門呢取景的港產片《幻愛》，引起不少港人對屯門這個大西北地區的興趣！記者整理電影中的取景店、人氣食店，帶你跟住《幻愛》遊屯門！想知邊度睇日落最靚？按下圖即睇😎😎

《幻愛》電影中都有在屯門碼頭取景，其中一張劇照男女主角坐在長廊盡頭燈塔處，配上天空的日落晚霞，非常有意境！網民形容拍到好似日本！按下圖即睇屯門碼頭靚相👇👇

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