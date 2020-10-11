【澳洲旅行】油封鴨腿邊間最好食？　墨爾本四間Cafe各有特色！

編按：除了香港外，墨爾本也是其中一個美食天堂，餐廳眾多，想吃好味的油封鴨腿可以到那裏呢？下文就為你分享四間吃油封鴨的餐廳！

油封鴨Confit Duck（Confit De Canard）是一道法國料理，是法餐中的經典菜餚之一。油封鴨的做法是源自於法國傳統料理保存食材所使用的方式，用油脂包覆鵝、鴨等肉類，隔絕空氣來保存食物，再用低溫煮好。在香港這道菜可能要到法國餐廳或酒店才能吃到，也起碼要港幣二、三百元吧。但在墨爾本，一間普通的Cafe都能吃到，只需大概二十澳元，只能說墨爾本真的是美食天堂。之前看過一個報導，講述墨爾本是世界上擁有最多餐廳的一個城市，雖然現在因為疫情受到影響餐廳營業，但相信它很快會變回那個可愛的城市。

油封鴨是法餐中的經典菜餚之一。（knoxfoodie／unsplash）

位於墨爾本市中心的Operator 25是十分熱門的Cafe，週末都需要排隊，有着亞洲著名的「Fusion Brunch」和咖啡，它的抹茶牛奶咖啡也是不錯的。

另外，它們的油封鴨肉質嫩滑，從圖片中可看到它的肉汁湧了出來，還帶有一點點血水。吃鴨的料理不用全熟，所以有血水是很正常的。而這道菜更搭配我最喜歡的烤餅，雖然沒有馬來西亞餐廳裏的烤餅一樣好吃，但還是讓我十分高興。而它的配菜更是煮熟的蔬菜，對不愛吃沙律的我在說十分滿足。

他們常常更換季節性的菜單，可是都沒有把油封鴨拿下來，相信疫情過後又可以再去試試。

Operator 25的油封鴨。（作者提供）

MiddleTown位於柏蘭，它們的油封鴨亦令人久久不能忘懷。它們的份量蠻大的，鴨腿大隻，配上窩夫和太陽蛋，最重要的是楓糖糖漿，個人真的很喜歡把鹹肉加甜來吃，例給煙肉加糖漿，非常邪惡！它們家的標誌也十分可愛，離開的時候很適合帶杯外帶離開。

他們家就在MiddleTown附近，不過現在又開了一間Cafe Lafayette在城市，而這家主要做日本餐放題。老實說，它其他餐點真的不錯，但油封鴨卻不比以上兩家優秀。

Grand lafayette的油封鴨。（作者提供）

這一間其實沒有賣油封鴨，只是我也很喜歡它的「Duck Benedict 」，以及這裏的環境。我可以坐在落地玻璃門前發呆一整天。

Dear Abbly的Duck Benedict。（作者提供）

內容提供：貓笨小雲

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