「媽呀！我終於飛到啦！」香港快運HK Express早前宣布推出「UOFlycation」，一度引來網民質疑是否有市場，豈料今天（10月9日）開放購票時，最平388元票價火速售罄！對於這次環港遊與飛外地有否不同都有很多疑問，《香港01》旅遊記者為大家整理簡單懶人包，解答9大問題。

雖然不能衝出香港，但大家今次可以擁有「HKG TO HKG」的登機牌了！但到底要不要早兩小時預辦登機手續？要否帶Passport？航班會否Delay？立即點擊圖片睇懶人包解答大家的疑問 👇👇

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「UOFlycation」由推出到開售都成為城中熱話，這次網民都有不少意見，更有網民爆笑指用$3坐叮叮都遊到半個香港，點擊睇精選網民意見 👇👇

記者實試購票過程，除了很奇怪地可選擇出發地及目的地都是香港，購票的程序與一般購票程序無異，點擊睇睇 👇👇

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要翱翔天際欣賞本港美景，大家更可以選擇乘坐直升機和私人飛機。半島酒店和香港文華東方酒店就提供不同的翱翔行程，讓大家有更特別的空中體驗。

🚁半島酒店：寰宇半島自在行

雖然看似今年內都無法衝出香港，但半島酒店就安排了行程讓你可在1至3日內「環遊世界」，價錢更只是$3880起。先乘坐勞斯萊斯幻影轎車到灣仔或石崗，然後乘坐直升機俯瞰香港美景之間，最後入住半島酒店，歎盡各國美饌，點擊圖片睇睇所有套票價錢及禮遇詳情 👇👇

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🛩文華東方酒店：「皎月翱翔」中秋尊貴禮遇

覺得坐直升機翱翔太普通？文華東方酒店推出的「皎月翱翔」行程就適合特別的你！行程包括乘坐私人飛機遨遊本港天際2小時，期間更享用到米芝蓮級中菜。更多禮遇詳情及收費，點擊圖片睇睇 👇👇

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😍😍😍 同場加映：露營新手入門12個貼士 塔門不適合初哥？附專家推薦6大露營地點 😍😍😍

秋意漸涼，讓不少人有了去露營的衝動，但一個不小心可能會令露營地點變成垃圾崗，或者令自己陷入危險。記者邀請香港山藝協會創辦人及總教練梁梓浩為新手們解答露營必知12件事，又提供處理垃圾貼士，絕對是入門必睇 👇👇

特別鳴謝：香港山藝協會