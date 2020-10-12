Staycation熱潮持續，香港各大酒店繼續推出超抵優惠，《香港01》旅遊頻道記者精選了10月份19間酒店食住套票優惠，包括The Upper House、The St. Regis、文華東方、Grand Hyatt、Rosewood、四季酒店、W酒店、半島酒店、JW萬豪、尖沙咀凱悅酒店、Conrad、The Murray、逸東酒店、朗廷酒店、Marco Polo及維港凱悅尚萃酒店。 （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】The Upper House —— 47折歎足24小時

奕居長期高居Tripadvisor香港最佳酒店的第1位，最近推出47折優惠，提供彈性入住時間，更可享受24小時住宿。另外包埋Café Gray Deluxe雙人早餐、迎賓飲品、免費Maxi-Bar享用汽水、果汁及啤酒，同時送葡萄酒及爆谷，免費任睇高清電影！

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The Upper House 地址：香港金鐘道88號太古廣場 電話：2918 1838

【2】The St. Regis —— 包早餐、高質下午茶

酒店難得推出食住優惠，入住一晚即包雙人早餐，另外可在The Drawing Room 雙人三道菜晚餐和下午茶中二選一。酒店的下午茶出名非常難預訂，因此不妨趁這次Staycation機會享受傳說中的高質High Tea！

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The St. Regis Hong Kong 地址：灣仔港灣徑1號 電話：2138 6888

【3】文華東方酒店 —— 3折包兩餐

酒店推出限時住宿優惠，入住一晚市區景觀客房，即包雙人早餐，更可選擇在快船廊享用自助早餐。套票亦包三道菜雙人晚餐，可選擇於房間或Café Causette享用。

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香港文華東方酒店 地址：中環干諾道中5號 電話：2522 0111

【4】Grand Hyatt —— 包早餐、自助晚餐

酒店推出Staycation食住優惠套票，入住一晚包雙人早餐及自助晚餐，自助晚餐可於咖啡廳或茶園享用，任食生蠔、蟹腳、翡翠螺等海鮮。平安夜前夕都只是人均$1800多少少，都算幾抵。

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香港君悅酒店 地址：灣仔港灣道1號 電話：2584 7038

【5】Rosewood Hong Kong —— 住一晚包兩餐

Rosewood的雲石浴室和Infinity Pool一向都是打卡熱點，酒店最近推出限時住宿優惠，入住山景客房一晚，包雙人Holt’s Café早餐及The Butterfly Room或Tea Conservatory晚餐。

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瑰麗酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道18號 電話：3891 8888

【6】四季酒店 —— 住一晚包兩餐

酒店推出STAY AND DINE套票優惠，入住一晚豪華山景客房即送雙人早餐及三道菜晚餐，晚餐可選西式、中式或印度菜，亦可以加$800升級享用米芝蓮三星餐廳龍景軒套餐。

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四季酒店 地址：中環金融街8號 電話：3196 8888

【7】W酒店 —— 送高達$2000消費回贈

酒店推出食住優惠，入住一晚客房包早餐，同時送$1000餐飲消費額，住套房更可享高達$2000餐飲消費額，Room Service都適用，更送埋$500 BLISS Spa消費額。

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W酒店 地址：九龍柯士甸道西1號 電話：3717 2222

【8】JW Mariott —— 包佈置及攝影

現在不少人都會去酒店慶祝生日、紀念日，JW Marriott就推出最Fit大家要求的Package Celebrate@JW，包住宿一晚、自助早餐之外，房間有波波佈置，另更包下午茶套餐及一小時專業攝影師拍攝服務（可以拎返30張照片）。不喜歡拍照，也可選香檳一支及33支玫瑰花花束。

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JW萬豪酒店 地址：香港金鐘道88號太古廣場 電話：2810 8366

【9】半島酒店 —— 住一晚包早餐、$500餐飲回贈

半島酒店推出「寰宇半島自在行」住宿禮遇，入住半島客房一晚，更包早餐及$500餐飲回贈。住宿期間，可以自選一項「歷史禮讚」體驗，有專人帶你遊歷並導賞古董勞斯萊斯、遠東貴婦歷史故事等等！

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半島酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道22號 電話：2920 2888

【10】Conrad Hong Kong —— 住一晚包自助晚餐

港麗酒店推出30周年Staycation優惠，入住一晚豪華客房送雙人咖啡園自助早餐及自助晚餐，任食波士頓龍蝦、麵包蟹、阿拉斯加雪蟹腳等凍海鮮，亦有現切刺身、烤羊架等美食。

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香港港麗酒店 地址：香港金鐘道88號太古廣場 電話：2521 3838

【11】尖沙咀凱悅酒店 —— 住一晚歎點心放題

酒店推出食住套票優惠，入住一晚豪華客房可獲五選一禮遇，包括$1000餐飲消費回贈，適用於法國餐廳Hugo's等酒店餐廳，其他選擇則有凱悅軒點心放題、咖啡廳雙人自助晚餐等。

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尖沙咀凱悅酒店 地址：尖沙咀河內道18號 電話：2311 1234

【12】The Murray —— 44折包早餐、下午茶

美利酒店設計非常漂亮，吸引超多人去入住打卡。今次推出44折優惠，入住一晚即包半自助早餐及下午茶，每間房更送一瓶迎賓氣泡酒，另外亦可享用8折水療護理優惠，不過記得提前預約！

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香港美利酒店 地址： 中環紅棉路22號 電話： 3141 8888

【13】Marco Polo —— 零房價優惠

馬哥孛羅酒店推出全新「食住歎住宿優惠」，於優惠期內預訂客房，即回贈高於房價的餐飲消費額，等於零房價！餐飲消費額適用於酒店所有餐廳，包括傳統意大利菜Cucina、馬哥孛羅咖啡廳自助餐等。

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馬哥孛羅香港酒店 地址：尖沙咀海港城廣東道3號 電話：2118 7281

【14】朗廷酒店 —— 包自助晚餐、氣球佈置

Langham推出「粉紅盛典」住宿套餐，以慶祝為主題，book一晚與家人朋友或另一半慶祝生日或周年紀念日最適合不過！套票包免費客房佈置、雙人早餐及The Food Gallery雙人自助晚餐，現時做緊鮮蟹主題，任食水蟹粥、辣椒炒蟹、花雕蛋白蒸蟹等美食。

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朗廷酒店 地址：尖沙咀北京道8號 電話：2375 1133

【15】逸東酒店 —— 包早餐、自助午餐

Eaton HK的Staycation優惠，入住一晚即送雙人早餐及雙人自助午餐，於普慶餐廳任食生蠔、麵包蟹、小龍蝦、虎蝦、翡翠螺等凍海鮮，亦有照燒澳洲肉眼、多款即切刺身、串燒及天婦羅等多款美食。

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逸東酒店 地址： 油麻地彌敦道380號 電話： 2782 1818

【16】維港凱悅尚萃酒店 —— 住一晚送自助餐

酒店推出超抵Staycation優惠，住一晚即送雙人自助餐，任食龍蝦、蟹腳、青口等凍海鮮，還有刺身、壽司、多款即燒美食、印度咖哩、即點即製甜品等。

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香港維港凱悅尚萃酒店 地址：北角北角邨里一號 電話：3762 1234

【17】康得思酒店 —— 紀念日慶祝優惠

位於旺角的Cordis推出優惠，讓大家慶祝專屬紀念日、生日！套票包房間住宿一晚、早餐，另外更有自選10個字母的房内氣球佈置！除此之外都有派對小食拼盤及零食拼盤，就算談心到晚上都不怕們餓親！

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香港康得思酒店 地址：旺角上海街555號 電話：3552 3388

【18】香港金域假日酒店 —— 任食點心

尖沙咀Holiday Inn Golden Mile推出新優惠套票，除了入住一晚之外，亦可在酒店的中菜廳任食早市點心，有接近二十款任君選擇！

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香港金域假日酒店 地址：尖沙咀彌敦道50號 電話：2369 3111

【19】One-Eight-One 酒店 —— 空間寬敞海景房

位於西環的這間酒店開業只有半年，非常新淨。所有海景客房和套房都擁有落地大玻璃窗，可以180度欣賞維港美景，坐在窗邊影靚相最適合不過！酒店推出的BFF Staycation優惠，入住二人海景套房即送三枝意大利紅酒或白酒，亦可以免費租借Switch遊戲機。

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One-Eight-One 酒店 地址： 西環干諾道西181號 電話： 3181 1688

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平時去staycation，為了chill一點，都會帶本書打算趴在床上閱讀。但不講不知道，原來床上的射燈並非閱讀燈，那麼它到底有什麼作用？點擊圖片睇睇 👇👇