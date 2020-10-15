香港各大酒店繼續推出Staycation優惠，劈價本身已經夠吸引，如果包埋自助餐，簡直抵上加抵！《香港01》旅遊頻道記者精選了7間包自助餐的酒店住宿優惠，包括君悅酒店、港麗酒店、尖沙咀凱悅酒店、朗廷酒店、逸東酒店、維港凱悅尚萃酒店及香港金域假日酒店，有間仲可以免費升級至海景房！ （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】Grand Hyatt —— 3折住海景房包埋下午茶

酒店推出限時3折激抵優惠，入住一晚包雙人自助早餐、Tiffin茶園或Grand Café咖啡廳自助晚餐，亦送埋人氣Tiffin茶園下午茶禮盒，入住時會贈送葡萄酒和果盤，最正的是可以住足30小時！另外如果想慶祝生日或周年紀念，酒店都會贈送房間佈置和蛋糕。

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香港君悅酒店 地址：灣仔港灣道1號 電話：2584 7038

【2】Conrad Hong Kong —— 住一晚包自助晚餐

港麗酒店推出30周年Staycation優惠，入住一晚豪華客房送雙人咖啡園自助早餐及自助晚餐，任食波士頓龍蝦、麵包蟹、阿拉斯加雪蟹腳等凍海鮮，亦有現切刺身、烤羊架等美食。

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香港港麗酒店 地址：香港金鐘道88號太古廣場 電話：2521 3838

【3】尖沙咀凱悅酒店 —— 住一晚歎點心放題

酒店推出食住套票優惠，入住一晚豪華客房可獲五選一禮遇，可選擇凱悅軒點心放題、咖啡廳雙人自助晚餐等。咖啡廳自助晚餐的食物都是即叫即煮，客人到各個食物區域點單後，廚師會立即烹煮，保證食物新鮮。客人任食多款凍海鮮、刺身、即製天婦羅等美食。

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尖沙咀凱悅酒店 地址：尖沙咀河內道18號 電話：2311 1234

【4】朗廷酒店 —— 包自助晚餐、氣球佈置

Langham推出「粉紅盛典」住宿套餐，以慶祝為主題，book一晚與家人朋友或另一半慶祝生日或周年紀念日最適合不過！套票包免費客房佈置、雙人早餐及The Food Gallery雙人自助晚餐，現時做緊鮮蟹主題，任食水蟹粥、辣椒炒蟹、花雕蛋白蒸蟹等美食。

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朗廷酒店 地址：尖沙咀北京道8號 電話：2375 1133

【5】逸東酒店 —— 包早餐、自助午餐

Eaton HK的Staycation優惠，入住一晚即送雙人早餐及雙人自助午餐，於普慶餐廳任食生蠔、麵包蟹、小龍蝦、虎蝦、翡翠螺等凍海鮮，亦有照燒澳洲肉眼、多款即切刺身、串燒及天婦羅等多款美食。

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逸東酒店 地址： 油麻地彌敦道380號 電話： 2782 1818

【6】維港凱悅尚萃酒店 —— 住一晚送自助餐

酒店推出超抵Staycation優惠，住一晚即送雙人自助餐，任食龍蝦、蟹腳、青口等凍海鮮，還有刺身、壽司、多款即燒美食、印度咖哩、即點即製甜品等。

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香港維港凱悅尚萃酒店 地址：北角北角邨里一號 電話：3762 1234

【7】香港金域假日酒店 —— 任食點心

尖沙咀Holiday Inn Golden Mile推出新優惠套票，除了入住一晚之外，亦可在酒店的中菜廳任食早市點心，有接近二十款任君選擇！

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香港金域假日酒店 地址：尖沙咀彌敦道50號 電話：2369 3111

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