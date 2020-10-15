三國志文化展前篇「強漢傾頹」　以文物勾畫東漢統一與衰退之路

編按：三國志文化展於2020年7至10月在深圳南山博物館舉行，可惜因疫情關係，很多三國迷都無發前往參觀，下文作者用文字和圖片為大家報導了是次展覽的內容，讓大家安坐家中也可以「參觀」三國志文化展。

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文章原文刊於01開講

三國志文化展。（作者提供）

大約1800年前，以東漢王朝的混亂為發端的三國時代，隨着眾多武將的榮枯盛衰被記錄下來，成為帶有歷史性的傳說而普及。因此，又產生了詩文和繪畫，還有像關羽那樣集尊崇於一身的「神化式」武將——這些便成為了如今豐富多彩的「三國志文化」。

三國志文化展。（作者提供）

三國志文化展於2020年7至10月在深圳南山博物館舉行，是近十年來規模最大的三國文物展，南山博物館在南頭古城附近，南頭古城又名新安古城，已有1700年歷史。今年初，三國志文化展已在北京展出，2019年的展覽是在日本東京國立博物館進行。今次的南山三國展覽由中國文物交流中心、深圳市文化廣電旅遊體育局、南山區文化廣電旅遊體育局聯合主辦，南山博物館承辦。是次展覽是由17省市博物館、36家文博單位共同籌備及展出170餘件蘊含三國歷史和文化的文物，給熱愛三國的觀眾得到史書和演義之外的直觀感受。三國時期是一個英雄輩出的時代，三國也是後人廣為傳頌的話題，希望通過展覽回溯風雲激蕩的三國史，追思三國人物的忠義、仁德、孝悌等美好品質。

展覽海報。（官方圖片）

雖然此次展覽是安排在深圳展出，然而在2020年的疫情下，外來的人根本去不到，有很多朋友覺得可惜。本專頁特意托朋友去了展覽兩次，拍攝了展場及展品，讓三國迷安在家，在網上看三國志文化展。

展覽先有「前言」，其後分為「強漢傾頹」、「天下三分」、「三分歸一統」三個章節，重點展現東漢末年至西晉的真實社會風貌，三國風雲人物及其家族的遺存遺物，以及描述三國歷史的文物等，並結合曹操墓、洛陽西朱村大墓等最新考古發掘成果，這次展覽最大的看點就是曹操墓的出土文物首次公開展出。

帶大家走一圈會場：

今篇會帶大家參觀「前言」及「強漢傾頹」展館：2020三國志文化展之強漢傾頹，下一篇會介紹「天下三分」展館，最終篇是「三分歸一統」展館。

「前言」展館。（作者提供）

高大的關羽像「注視着」進門的每一位遊客。

關羽銅坐像，明代，新鄉市博物館藏。（作者提供）

陳壽《三國志》說「羽美須髯」。羅貫中《三國演義》關於關羽形象的描述是：「身長九尺，髯長二尺；面如重棗，唇若塗脂；丹鳳眼，臥蠶眉，相貌堂堂，威風凜凜」。

關羽身穿鎧甲，虎頭護腹護肩，腰帶成結，自然飄垂，下穿戰裙，腳蹬戰靴。左手按在左腿上，右手握拳放於右腿。整體鑄造精美，造型有力，細節處理一絲不苟，衣紋刻畫細膩流暢，戰甲戰裙纖毫畢現，面部表情栩栩如生，人物動作生動自然，凸顯出關羽威風凜凜的忠義形象，反映了明代鑄銅工藝的極高成就。

後世關羽造型一般有三種：撚髯夜讀《春秋》的儒將坐像、手握青龍偃月刀的立像、跨馬出征像。新鄉市博物館藏此尊造像，有別於以往常見的關羽形象，這是一種威風凜凜的戎裝遊戲坐姿。其造像體積之龐大、鑄造之精美、造型之獨特，在全國範圍內都比較少見。

世紀二、三十年代因時局動盪，幾經顛簸。解放初期，運至當時平原省省會新鄉，後藏入新鄉市博物館。2012年，被評為新鄉市博物館六大鎮館之寶之一。

呼和浩特水門塔伏龍寺採集。這三個部份分別畫的是「曹操灞橋進袍」、「大破黃巾」、「張飛鞭打督郵」。

磐河戰趙雲救公孫、取冀州沮授受刑、陶恭祖三讓徐州、孟德中計斬張蔡、曹操西涼遇馬超、取雒城魏延爭功、困司馬漢將奇謀、丁奉用計斬孫琳。

為了應對曹操的襲擊，趙雲懷抱劉備之子阿斗馳騁長阪坡。這是《三國演義》中關於趙雲的最著名場面。

趙子龍大戰長阪坡木雕，清代，毫州市博物館藏。（作者提供）

強漢傾頹

選用了東漢墓葬發掘出的器物，勾畫出漢帝國從統一走向崩潰的歷史圖景。

銅奔馬，1969年9月出土於武威市雷台東漢墓，現藏甘肅省博物館。根據雷台漢墓的出土馬俑胸前銘文記載，該墓的墓主人是「守張掖長張君」，是一位將軍，還兼任過武威郡的郡守。銅車馬儀仗隊表現了「車轔轔、馬蕭蕭」的壯觀場面，充分體現了當時無名工匠的高度智慧和創造才能，顯示了漢代青銅雕鑄藝術、群體銅雕的傑出成就。

與銅奔馬同時出土的還有99件銅車馬儀仗俑。專家認為這批儀仗俑為一套完整的車馬儀仗隊，由38匹銅馬、1頭銅牛、1輛斧車、4輛軺車、3輛輦車、2輛小車，3輛大車、1輛牛車、17個手持矛戟的武士俑和28個奴婢俑組成。雷台漢墓發現的銅車馬儀仗隊是迄今國內發現的數量最多，陣容和氣勢最雄偉的漢代銅車馬儀仗隊。全套車、馬、俑排列組合的武裝出行佇列，場面壯觀，氣勢雄偉，為考古發掘中所罕見，被今人譽為「地下千年雄獅」。

銅車馬儀仗隊，東漢，甘肅省博物館藏。（作者提供）

據史載：隨着佛教文化東傳，大象在東漢時期便作為瑞獸來到洛陽。東漢永平二年，即為西元59年，乾羅國（古印度十六國之一）進獻了白象，其「背設五彩屏風、七寶坐床，容數十人。初養於禦馬場，但它壞屋毀牆，逃到街市，逢樹即拔，遇牆亦倒。百姓驚慌，奔走交馳」。於是，朝廷在此為大象專門建了個養殖場，定名白象坊。

彩繪騎射象陶俑，東漢，洛陽博物館藏。（作者提供）

東漢墨蹟紙是迄今發現最早的墨蹟紙之一，目前可見的東漢墨蹟多存在於簡牘之上，而留於紙上的極其罕見。這是最早的墨蹟紙，無論在造紙史上還是書法史上都有着極其重要的意義。

墨書紙，東漢，蘭州市博物館藏。（作者提供）

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亳州市曹操宗族墓群出土了許多刻字漢磚，元寶坑一號墓出土的刻有「蒼天乃死」的字磚，古磚上刻有蒼天乃死，證明黃巾軍口號早已在起義之前便流傳民間，真實記錄了漢末亂世的前兆——黃巾起義。

東漢。「偏將軍印章」金印於2005年被觀眾評為重慶中國三峽博物館「十大鎮館之寶」之一。該金印的發現十分偶然，是1982年重慶市民劉定全在嘉陵江邊散步時無意中拾得，後自願無償捐贈給重慶市博物館（重慶中國三峽博物館前身）。

印篆刻陰文「偏將軍印章」五字三行，字跡清晰工整，篆刻挺拔遒勁。東漢應劭《漢官儀》中明確記載：「諸侯王，黃金璽，橐駝紐。列侯乃至丞相、太尉與三公、前後左右將軍，黃金印龜紐」。據文獻記載，偏將軍是將軍的輔佐，始設於春秋，通常由帝王親自拜授，在軍隊中享有崇高的地位和聲望，三國時期蜀國大將關雲長和趙子龍都曾官拜此職。

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去南山博物館看三國志文化展之天下三分

去南山博物館看三國志文化展之三分歸一統

內容提供：跟住三國去旅行

作者三國歷史文化深度遊專頁：http://www.facebook.com/depthtour

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