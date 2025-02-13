台灣離香港只需一個小時多的航程，因此很多港人都會趁周末來個快閃旅行。《香港01》「好食玩飛」記者整理了23個台灣美食用語，如果你知道一半以上，絕對可以稱得上是「台灣通」！



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雖然從外表看，仙草和涼粉非常相似，但兩者其實有些微的差別，不是同一樣東西！（ig @ chainjung）

台灣有很多用字都與香港不同，只看名字的話很容易誤會。大熱甜品芋圓有時候會加入仙草這種配料，很多人以為仙草等於涼粉，雖然它們都是用同一種植物製成，不過煮法和加入的材料都不一樣，因此口感其實有些微的分別。

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😍😍同場加映：日本驚安DONKI即食麪人氣Top10 😍😍

疫情反彈，暫時都未能去旅行，留在家中的時間多了，如果偶爾想偷懶不想煮飯，即食麪就是最佳選擇！不妨參考一下日本驚安之殿堂DON DON DONKI網站的即食麪銷量排行榜，到香港分店掃貨。

記者整理了日本驚安之殿堂網站上的即食麪銷量頭10名，全部都可以在香港分店買到，當中日清CUP NOODLES杯麪系列成為大贏家，而人氣高企的UFO炒麪及咚兵衛即食烏冬位列前5名，亦有兩款即食拉麪包上榜。

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