社交距離措施近日放寛，本地旅行團每團最多30人，旅遊發展局隨即推介精選本地團，不過部分索價上千元，被網民狠批「太離地」。

其實不少旅行社也有推出抵玩抵食的一天行程，《香港01》旅遊記者今次就搜羅了10個$300以下，性價比較高的一日團，最平$98起便可玩足一日，兼歎米芝蓮一星點心！ （下列優惠以發稿日為準，最終安排視乎個別旅行社而定。）

旅發局精選團之中，有團由中環出發遊長洲，吃糯米糍和行北帝廟4小時，兩位收費竟要約2,520元，平均每人1,260元！

由中環往長洲，成人來回船費只需$25，自己排隊買平安包及糯米糍，總計使費可能不用$100！（香港01圖片）

參加得遊行團，離不開玩樂、打卡、美食3個元素。這次記者推介的一日旅遊團只需$98起，玩樂打卡方面，有包車暢玩如主題樂園海洋公園、蝶豆花園農莊、天壇大佛等，亦有包船遊覽東平洲香港世界地質公園及海岸公園等。

美食方面，有包米芝蓮一星添好運點心餐、Outback午餐、鮑魚海鮮餐，甚或任食BBQ等！與旅發局精選團相比，以下推介的CP值高很多！👇👇👇按圖看10個$300以內精選本地遊👇👇👇

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假期想放鬆身心，去大嶼山踩單車也是不錯的選擇，推介3條單車路線。👇👇👇按圖看東涌路線的打卡位靚相👇👇👇

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