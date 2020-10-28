屯門至馬鞍山的超級單車徑開通之後，錦田一帶都成爲不少單車友常去的地方！原來錦田有不少大家不知道的好去處，打卡、食、玩、買統統滿足到你！

【1】錦田壁畫村 —— 愛心壁畫村

透過社區活化計劃，一班義工在兩、三年開始在錦安花園等屋苑外牆上畫上多幅畫作。壁畫以「愛」為主題，包括圍村之愛、動物之間的愛等。壁畫村現時有超過30幅作品，很多人都會特地到這裡打卡影靚相。不過壁畫分布範圍比較廣，而錦田公路惠康附近的數量比較集中，可直接到那裡逛逛。

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【2】紅磚屋市集——異國英倫風

香港都有英倫風市集？！位於錦田吉慶圍附近的紅磚屋市集，顧名思義，以紅磚砌成，而且有蓋，内有52個舖位，販售手工蠟燭、鮮花、小食等。整個氛圍都十分像英國倫敦的市集啊！

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【3】天空之城——美食集中地

名爲「天空之城」的小區域，是一個美食集中地，位於爾巒旁邊，All Day Breakfast、泰國菜、酒館、冰室、茶餐廳應有盡有，大部份餐廳都容許顧客帶同寵物進内，不只是門外的露天位置，而是餐廳裏面有冷氣的位置都可以！

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【4】盈匯坊——韓式風格貨櫃

用貨櫃風格建築的盈匯坊種滿植物，是不少人打卡的好去處，除了可以拍照，這裏也是一條商店街，有Cafe小店、兒童遊戲室等等，一家大細都十分適合！

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盈匯坊 地址：元朗錦田吉慶圍236號盈匯坊

【5】水尾村池塘——觀賞日落參觀樹屋

一個旅程，最好當然是以日落作結！相信大家都有聽過錦田的樹屋，一棵大樹圍繞著石屋生長，成爲大家到錦田必去之地！而樹屋附近的池塘，就是人稱錦田天空之鏡的平湖，當日落之時，就有鏡面反映的效果！

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