萬聖節是西方國家的節日，於美國、澳洲、加拿大等地都非常流行，通常亦與靈異的事物聯繫起來。西方人認為萬聖夜是鬼魂世界最接近人間的時間，與我們的盂蘭節相似。《香港01》旅遊頻道記者整理了19個住酒店的禁忌，以防一個不小心隨時撞鬼，其實無論是否在中、西方的鬼節期間入住酒店，晚上不想被「朋友」騷擾的話，不妨參考一下要注意的事情！

大膽的小威妹百無禁忌，平時最愛觀看靈異節目及各種鬼故，透過《旅行異聞錄》為膽粗粗的各位，分享都市傳說、酒店怪談、迷信文化、旅遊禁忌，等你知多啲！如果你都有靈異的旅遊體驗，歡迎電郵至travel@hk01.com。

原來掛衣服在衣櫃裡會引來鬼魂不滿？（CHUTTERSNAP/Unsplash）

受新冠肺炎疫情影響，本地掀起一陣Staycation熱潮，即使留在香港亦會住酒店來個小假期，放鬆一下。很多人都習慣入房前敲幾下門，但原來入房後最好做埋4件事，趕走可能存在在房間的陰氣，按圖即睇19個酒店禁忌以防撞鬼👻😱👇

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👻同場加映：亞洲34間靈異酒店傳聞👻

泰國酒店出名易撞鬼，但其實日本、台灣和馬來西亞都不相伯仲。試想像，如果半夜睡醒發現自己的電話不斷在自動截圖，又或者看見天花板有拖鞋在亂飛，必定感到毛骨悚然，睡意全無！

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