去不到日韓，都可以留港賞紅葉！大棠楓香林已逐漸轉色，秋意甚濃。今個秋冬雖然無緣觀賞外地的紅葉，但香港的賞楓之地你又知幾多個？《香港01》旅遊記者整理全港6大賞紅葉地點，可以輕鬆看到楓香、落羽松等美麗秋色。

提到香港的紅葉，近年大家必去的一定是大棠楓香林！因為全程易行只有石屎路，不少情侶或者一家大小都會趁機秋遊。而根據最新消息，少部分楓香已經逐漸變色，頗有秋意。本港其實有不少紅葉勝地，主要觀賞楓香及落羽松，而且十分易到，點擊圖片睇6大紅葉勝地 👇👇

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大家欣賞紅葉之餘，有沒有想過樹葉為何只在秋冬轉紅？每年的最佳賞紅葉時期又是幾時？點擊圖片睇賞紅葉前必知5件事 👇👇

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秋冬除了賞紅葉，當然不能錯過芒草。想要賞芒其實不止大東山，除了登山，市區都有不少易到的芒草打卡地。點擊圖片睇清多個賞芒路線、交通及難度等，選擇最適合自己的路線 👇👇

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