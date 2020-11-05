踏入11月，本港各大商場都推出聖誕主題展覽及限定店，為大家提供室內打卡好去處，BT21和迪士尼多個經典角色登陸東港城、荃新天地、朗豪坊、葵芳新都會廣場、MOKO新世紀廣場、新城市廣場及黃埔天地。

【1】荃新天地Citywalk：冬季限定BT21系列主題活動

荃新天地聯同LINE FRIENDS呈獻「BT21 MEETS Citywalk LOVE in Winter Town」主題活動，一眾角色萌爆現身讓大家打卡，更有限定店發售多款獨家精品，是聖誕禮物的好選擇，A.R.M.Y絕對不能錯過！點擊圖片睇主題活動詳情 👇👇

日期：2020年11月20日至2021年1月3日

【2】東港城：反斗奇兵「反斗夢幻嘉年華」重拾童心

適逢《反斗奇兵》25週年大日子，一眾《反斗奇兵》老友和迪士尼與彼思《怪獸公司》主角的大型Figure鬼馬登陸將軍澳東港城！動畫角色化身舉行裝置，7米高雙層旋轉玩具樂園更是不能錯過的打卡點 👇👇

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日期：2020年11月13日至2021年1月3日

【3】朗豪坊：TAMASHII FIGURE FES 2020

朗豪坊向來與不同卡通及動漫人物合作推出展覽及限定店，今次就有新世紀福音戰士、鬼滅之刃及One Piece等，各位動漫迷絕對不能錯過！點擊圖片睇3大展覽主題重點 👇👇

日期：11月18日起

【4】葵芳新都會廣場：迪士尼經典角色打造「聖誕冬日童話祭」

以四大迪士尼經典童話故事角色為主題的「聖誕冬日童話祭」，《富貴貓》、《獅子王》、《小飛象》及《小鹿斑比》將融入巨型裝置之中，帶大家走進夢幻的童話場景，點擊圖片睇卡通裝置及額外花海牆5大打卡位 👇👇

日期：2020年11月20日至2021年1月3日

【5】MOKO新世紀廣場：MOKO｜Rilakkuma輕鬆小熊TM甜「魅」聖誕

MOKO新世紀廣場場內外將曾設5大甜「魅」主題打卡位，全部讓人少女心爆燈的裝飾都加入人氣的Rilakkuma，讓大家有個粉紅色聖誕。覺得只去打卡太單調？不用擔心，因為去到12月更有「輕鬆小熊期間限定店」，為訪客帶來滿滿的幸福感，點擊圖片睇粉系打卡位 👇👇

日期：2020年11月13日至2021年1月3日

【6】新城市廣場：「Kissmas In Town」打造浪漫告白聖地

新城市廣場在一樓羅馬圓型獻技場打造千呎英式浪漫告白聖地，加入森林綠色的拱廊建築設計及代表浪漫告白的槲寄生燈飾，更有五大英式告白場景讓你打卡 👇👇

【7】黃埔天地：姆明75週年聖誕光影奇緣之旅

可愛的姆明今個秋冬率領一眾親朋好友去到黃埔天地慶祝75歲生日，更為大家帶來芬蘭森林姆明谷的經典場景，濃厚的聖誕氣氛裝飾，超適合打卡！點擊圖片睇靚靚打卡場景及「姆明75週年聖誕光影奇緣之旅」展覽日期 👇👇

【7.1】黃埔天地：「動物之森林」藝術壁畫

秋意漸濃，除了行山郊遊，在紅磡黃埔天地同樣能親親大自然！由芬蘭及本地壁畫藝術家合作而成的壁畫分佈黃埔天地各處，讓大家睇完姆明後置身森林內，點擊圖片睇靚靚壁畫位置 👇👇

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🍁🍁🍁 同場加映：香港紅葉2020｜大棠/城門水塘6大打卡好去處 青衣公園睇落羽松 🍁🍁🍁

提到香港的紅葉，近年大家必去的一定是大棠楓香林！而根據最新消息，少部分楓香已經逐漸變色，頗有秋意。本港其實有不少紅葉勝地，主要觀賞楓香及落羽松，而且十分易到，點擊圖片睇6大紅葉勝地 👇👇

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