最近香港不少頂級奢華酒店陸續推出Staycation劈價優惠，《香港01》旅遊頻道記者精選了11間超抵住酒店食住套票優惠，包括尖沙咀Hyatt Regency、Ritz Carlton、JW Marriott、Conrad、文華東方、半島酒店、The Upper House、The St. Regis、Grand Hyatt、W酒店和The Murray。 （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】Conrad Hong Kong —— 住海景房、歎四道菜晚餐

港麗酒店推出限時優惠，住豪華海景房之餘，更可歎懷歐敍或意寧谷雙人四道菜晚餐，品嚐法國菜或意大利料理，更可於行政貴賓廊或咖啡園享用免費早餐、下午茶及黃昏雞尾酒，而且可以住足27小時！

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香港港麗酒店 地址：香港金鐘道88號太古廣場 電話：2521 3838

【2】Ritz Carlton Hong Kong —— 53折住海景房、送$1300餐飲消費額

麗思卡爾頓酒店推出快閃優惠，於官網預訂豪華客房一晚，可免費升級至豪華海景客房，另外包埋雙人早餐及$1300餐飲消費額，可用於酒店餐廳如Café 103食自助餐或下午茶、米芝蓮二星食府天龍軒、全世界最高酒吧Ozone等。

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香港麗思卡爾頓酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場 電話：2263 2263

【3】JW萬豪酒店 —— 半價住宿現金禮券

JW Marriott推出限時住宿優惠，於指定日期可以半價購買住宿現金禮券，適用於任何房型，更包埋雙人自助早餐，大家可以留起禮券之後使用，可以用到下年！

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JW萬豪酒店 地址：香港金鐘道88號太古廣場 電話：2810 8366

【4】尖沙咀凱悅酒店 —— 2折住海景房

尖沙咀Hyatt Regency推出劈價優惠，以2折價錢就可以住到海景房，更包嘉賓軒酒廊禮遇，享用早餐、全日咖啡茶服務、傍晚雞尾酒，而且可以住足28小時。如果想享用酒店自助餐或著名法國餐廳Hugo's，入住期間可以7折享用堂食。

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尖沙咀凱悅酒店 地址：尖沙咀河內道18號 電話：2311 1234

【5】文華東方酒店 —— 住海景房包3餐

酒店推出多個Staycation優惠，包括多間房型如海景房、皇后像廣場景觀套房等，而且可於快船廊或咖啡廳享用雙人早餐，還有雙人下午茶和3道菜晚市套餐。

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香港文華東方酒店 地址：中環干諾道中5號 電話：2522 0111

【6】半島酒店 —— 歎Felix早午餐套餐

酒店推出限時優惠，以優惠價特選客房一晚，包大堂茶座或露台餐廳三道菜晚餐，亦可在露台餐廳，大堂茶座或精緻法國菜Felix餐廳享用早午餐套餐，更可免費使用Pure Yoga設施。

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半島酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道22號 電話：2920 2888

【7】The Upper House —— 47折歎足24小時

奕居長期高居Tripadvisor香港最佳酒店的第1位，最近推出47折優惠，提供彈性入住時間，更可享受24小時住宿。另外包埋Café Gray Deluxe雙人早餐、迎賓飲品、免費Maxi-Bar享用汽水、果汁及啤酒，同時送葡萄酒及爆谷，免費任睇高清電影！

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The Upper House 地址：香港金鐘道88號太古廣場 電話：2918 1838

【8】The St. Regis —— 包早餐、高質下午茶

酒店難得推出食住優惠，入住一晚即包雙人早餐，另外可在The Drawing Room 雙人三道菜晚餐和下午茶中二選一。酒店的下午茶出名非常難預訂，因此不妨趁這次Staycation機會享受傳說中的高質High Tea！

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The St. Regis Hong Kong 地址：灣仔港灣徑1號 電話：2138 6888

【9】W酒店 —— 送高達$2000消費回贈

酒店推出食住優惠，入住一晚客房包早餐，同時送$1000餐飲消費額，住套房更可享高達$2000餐飲消費額，Room Service都適用，更送埋$500 BLISS Spa消費額。

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W酒店 地址：九龍柯士甸道西1號 電話：3717 2222

【10】Grand Hyatt —— 包早餐、自助晚餐

君悅酒店推出Staycation食住優惠套票，入住一晚包雙人早餐及自助晚餐，自助晚餐可於咖啡廳或茶園享用，任食生蠔、蟹腳、翡翠螺等海鮮。

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香港君悅酒店 地址：灣仔港灣道1號 電話：2584 7038

【11】The Murray —— 43折包3餐

美利酒店設計非常漂亮，吸引超多人去入住打卡。今次推出超抵食住套票優惠，以43折價錢住一晚即包3餐，包括3道菜晚餐、3道菜午餐或下午茶及半自助早餐。另外亦可享用8折水療護理優惠，不過記得提前預約！

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香港美利酒店 地址： 中環紅棉路22號 電話： 3141 8888

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