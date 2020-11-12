Frozen夢幻展香港站10大打卡位　去前必睇8個貼士教你拎免費禮物

以迪士尼動畫《魔雪奇緣》為主題的大型展覽「Frozen夢幻特展」香港站將於11月開幕。《香港01》旅遊頻道記者率先報道10個展區特色，包括2個香港獨家打卡位，有些場景有身高限制，提你8個打卡注意要點。

「Frozen夢幻特展」先後於台灣、韓國及上海舉辦過，引起話題一時無兩。今年終於來港，於11月17日至2021年2月28日假將軍澳中心舉行，《Frozen》粉絲們聖誕有多個好去處！

香港站共設有10大場景區域，分布在2個展場之內，主要集中在「主展區」，另有「城堡藝廊」展場。進入「主展區」後需要跟指定路線，逐個場景參觀，例如有招牌冰雪城堡、夢幻星光元素鏡房、魔法森林場景等等，可以與各個造型的Elsa愛莎女王、Anna安娜公主、雪人小白等合照。當中更有2個是香港站限定的打卡位，必睇！

進入「主展區」第一個區域便有夢幻紫燈場景，是模仿安娜公主與基斯托夫冒險時的浪漫飄雪。（黃寶瑩攝）

拍照之外，場內還設有不少互動遊戲裝置，又多段動畫短片播放，無論大人小孩，粉絲都能該投入其中去參與。

👇👇👇哪個場景是香港獨有？按圖看10大展區特色👇👇👇

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入場前必知貼士

今次展覽場地大，各個場景都設計得十分精緻，美中不足的是進場後不能脫下口罩拍照！而且還有一些中伏位，以下有8個貼士提提你。👇👇👇想知如何能取得免費禮物？按圖看參觀必知8大注意位👇👇👇

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期間限定店必買獨家精品

除打卡位以外，推介fans不要錯過出口的「期間限定店」，有過百款《魔雪奇緣》主題精品，包括2款獨家服飾，還有聖誕特別版的公仔等。👇👇👇按圖看推介期間限定店精品及售價👇👇👇

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「富衛保險主要贊助：Frozen夢幻特展」香港站 地點：將軍澳中心G35（港鐵將軍澳站） 日期：2020年11月17日至2021年2月28日 時間：（星期一至五）下午12時30分至晚上8時30分／（星期六日及公眾假期）上午10時30分至晚上8時30分 票價：成人$198／3至11歲小童、學生、65歲或以上長者$178 （每節體驗90分鐘）

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