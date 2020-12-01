【晚吹 - 總有一瓣喺左近】去Staycation主要是想休息，如果不幸遇上靈異事件，心情就會大受影響。坊間一直都傳聞盡量不要住尾房，但原來房號都與撞鬼有關！ViuTV靈異節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》最新一集，主持人潘紹聰分享了某幾個數字，房號包含這些數字的話比較不吉利，較容易遇到靈異怪事。

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ViuTV靈異節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》最新一集，主持人潘紹聰分享原來房號有某幾個數字，會特別容易撞鬼！（節目截圖）

主持人潘紹聰分享了兩則酒店怪談，當事人的房間號碼都是特定的數字。他表示曾經聽過不少高靈人士或法科師傅說，房號如果有某三個數字，會比較容易撞鬼；另外嘉賓Irene為高靈人士，對靈界比較敏感，她表示其實傳說中陰氣重的尾房與靈異事件未必有太大關係，按圖即睇住酒店防撞鬼必知3件事👻👇👇

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👻同場加映：亞洲34間靈異酒店傳聞👻

泰國酒店出名易撞鬼，但其實日本、台灣和馬來西亞都不相伯仲。試想像，如果半夜睡醒發現自己的電話不斷在自動截圖，又或者看見天花板有拖鞋在亂飛，必定感到毛骨悚然，睡意全無！

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