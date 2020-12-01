喜來登酒店在香港的第二間酒店開幕啦！東涌喜來登世茂酒店於12月1日投入運作，更推出多個開幕優惠，記者即刻直擊睇睇！

Sheraton喜來登酒店在香港第二間酒店選址東涌，於今天（12月1日）開始接待客人。酒店共有19層，218間客房，並且設有四間餐廳，有齊扒房、中菜、Buffet！

有180度的大海景！（龔嘉盛攝）

東涌喜來登酒店最大特點就是臨海，有一半以上的房間都可以望到無敵大海景，更可以清晰看見機場！酒店新開張推出4個不同的優惠套票，人均550元起包早餐，更有套票包下午茶及晚餐！

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酒店位於東涌，不過距離港鐵站就有一段不短的距離，步行都需要約20分鐘方可以到達，而且沿途並無上蓋。酒店方稱日後將加設接駁巴士來回港鐵站及酒店，不過就未有確實時間日期。

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【1】JW Marriott Flint Grill& Bar——燭光下歎威靈頓牛

Flint Grill & Bar的環境放置不少柔和的燭光，感覺十分浪漫。今個聖誕會有聖誕節及除夕套餐，多數為烤製美食，例如括伯爵茶烤火雞胸、威靈頓牛柳、波士頓龍蝦意大利麵等。

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