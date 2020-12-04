【Staycation】受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，港人無法出外旅行，造就本地Staycation熱潮，各大酒店入住率長期爆滿。ViuTV清談節目《晚吹 - 又要威又要戴頭盔》最新一集就邀請了三位酒店員工，分別任職房務部、訂房部及前台部，大爆工作趣聞及心酸，還有大家最關心的訂房貼士，教你增加免費升級房間的機會！

ViuTV《晚吹 - 又要威又要戴頭盔》最新一集邀請了三位酒店員工分享訂房貼士。（影片截圖）

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為了令住客有舒適的住宿體驗和良好印象，其實酒店房的用品擺放和設計等都經過設計，但許多用品的用途連住客都未必知道。以下所整理6件用品的設計用途你又知幾多？點擊圖片挑戰一下 👇👇

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