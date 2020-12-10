聖誕節就快到，今年本港多個商場設有聖誕氣氛濃厚的打卡位，讓港人在疫情下都能放鬆心情。《香港01》旅遊記者精選5大浪漫聖誕打卡位，大部分都設於戶外空間，包括灣仔利東街蝴蝶光影裝置、海港城海運觀點LED燈飾花園、K11 Musea大型光影裝置藝術等。（下列活動及設施最終安排視乎個別商場而定，應留意商場社交平台公布的最新消息）

【1】LED蝴蝶光影裝置日夜各有特色@利東街

灣仔利東街懸掛起幻彩玻璃LED蝴蝶裝置，超過350隻幻彩玻璃蝴蝶加上最高達7米的巨型教堂玻璃蝴蝶，日光照射落玻璃蝴蝶上，透過幻彩玻璃光線反射再折射至地面，形成光影效果，更有12米高互動聖誕樹。夜晚的幻彩玻璃蝴蝶更加靚！點下圖即睇😍👇👇

Butterflies of Hope 日期：2020年12月3日至2021年1月10日 時間：下午5時至晚上10時 (亮燈) 地點：灣仔利東街

聖誕音樂燈光匯演 日期：2020年12月3日至2021年1月10日 時段：晚上6時30分、7時30分、8時30分、9時30分 地點：利東街中庭

【2】浪漫賞LED燈海兼維港日落、夜景@海港城海運大廈

想睇LED燈海兼維港日落夜景？海運大廈門口設有幻燈聖誕熊仔玩具店，還有一隻高3米巨型聖誕熊可以影相！「海運觀點」戶外平台設有聖誕燈飾花園，包括「幻彩四葉草」、「雪花燈球」及LED燈海，日落後更有聖誕燈光show，氣氛浪漫。點下圖即睇打卡位、預約方法🤩👇👇

+ 3 + 3 + 3

聖誕燈飾花園 日期：2020年 11月 21日至 2021年 1月3日 時間 ﹕早上7時至午夜12時 (聖誕燈光音樂表演時段須預約登記入場) 地點：海港城海運觀點戶外平台

聖誕燈光音樂表演 時段 ﹕下午6時至晚上10時30分 預約方法︰Klook免費預約登記 網址︰https://www.klook.com/zh-HK/activity/51585-Christmas-Lighting-Garden-harbour-city/

巨型幻彩聖誕熊仔玩具店 日期：2020年11月21日至2021年1月3日 時間 ﹕上午10時至晚上10時 地點：海港城海運大廈正門大樓梯入口

【3】大型光影藝術展「Globoscope」@K11 Musea

法國大型光影展「Globoscope」聖誕登陸K11 Musea！「Globoscope」光影展由法國藝術機構Collectif Coin創作，一直在世界各地巡迴展出，今年終於來到香港。170個發光小圓球在黑夜中亮燈閃動，更有夢幻燈光表演。點下圖即睇光影展如何預約登記🤩👇👇

「Globoscope」光影展示 日期：2020年11月27日至2021年1月3日 時間：下午5時半至晚上10時 地點：K11 Musea 7F Bohemian Garden

【4】浪漫光影音樂藝術裝置@青衣城

文青們必去的光影音樂表演藝術！青衣城在戶外空間設置光影藝術裝置「聽風的森林」，110組一支支的風動裝置隨風發出管樂聲效，更會隨風搖曳並發出色彩光影，充滿藝術氣息！點下圖即睇光影裝置有幾靚、其他打卡位📸👇👇

青衣城「聽風的森林」 日期：即日起 時間：上午8時至晚上9時 地點：青衣城2期平台花園

【5】冬日浪漫雪下「溫泉」、「雪國天梯」@D2 Place

聖誕無得飛日本唔緊要，D2 Place有得體驗冬日限定的露天溫泉、白茫茫一片的雪國天梯最適合打卡，特定時段更有飄雪。除了冬日浪漫雪景，D2 Place更打造像真度高的室內澡堂，浴池的大型富士山壁畫超吸睛，處處都是打卡位！點下圖即睇多個打卡位、如何有機會玩小遊戲😍👇👇

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《荔湯物語》活動 「荔の湯」 日期：2020年11月28日至2021年1月3日（逢星期一暫停開放） 地點：D2 Place 二期地下The Garage 「雪の泉」 日期：2020年11月28日至2021年1月3日（逢星期一暫停開放） 地點：D2 Place 一期天台花園

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😍📸 同場加映：新界5條靚景新手行山路線 河背水塘港版竹林小徑、下白泥睇日落

聖誕假期快到了，不妨去郊外行山郊遊，呼吸新鮮空氣！想輕鬆行山影相打卡？不妨試試這5條新手靚景路線，全部都輕輕鬆鬆，3小時左右就行得完，沿途仲有多個絕美打卡位。無得飛日本都見到竹林小徑！點下圖即睇哪些新手必行路線📸👇👇

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