【Staycation】正所謂「百樣米養百樣人」，酒店界必定見過不少令人印象深刻的客人。ViuTV《晚吹 - 又要威又要戴頭盔》最新一集繼續邀請酒店員工爆料，分享了9大住客的怪癖或惡行，可謂花樣百出，超乎你想像！

酒店業界見過不少令人印象深刻的客人，超乎你想像！（《晚吹 - 又要威又要戴頭盔》截圖）

酒店業界也透露了房間裡面最髒的地方，包括床底、梳化底、水煲，同時亦指抱枕套和床尾巾都很少更換，因此非常多細菌！他們同時指出有遇過客人做出令人非常嘔心的行為，按圖即睇9大Staycation冇品行為😨👇👇

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😲😲😲 同場加映：全球10句性暗示說話 😲😲😲

每個國家都有不同的文化，一個不小心可能會踏進對方設的桃色陷阱。記者為大家拆解全球各國的10個性暗示，包括台灣、日本、韓國、泰國、美國等地，如果聽到對方跟你說這些句子，通常都不單純！立即按圖睇睇全球10大性暗示句子😨👇👇

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