撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-02-23 12:01

馬鞍山昂平高原最近繼續是大熱行山路線，但大家有無想過不原路折返，其實可以經北港落西貢，或者經茅坪落大水坑，兼一次過欣賞竹林隧道、茅坪藤皇、廢棄村落等。

汪明荃（汪阿姐）年初七就與「娛樂家族」行過其中一條路線，今次等Pe仔教大家2條路線輕鬆賞靚景落山吧！

【路線1】北港古道祕境打卡路線：昂平高原 --> 茅坪藤皇 --> 北港古道 --> 屋場竹林 --> 西貢

【路線2】茅坪古道尋幽探秘路線：昂平高原 --> 茅坪藤皇 --> 茅坪古道 --> 梅子林村 --> 富安花園

● 我叫Pe仔，郊遊打卡嗰時就係日頭，肚餓搵食嗰陣就係夜晚。 ● 有一樣嘢我比人地叻嘅，就係我唔怕黑，但係我都同其他人一樣我係怕昆蟲嘅。 ● 我希望每一個人都識去懶遊！

若果你不打算辛苦上坡，Pe仔建議可以由馬鞍山村出發，行半小時到昂平高原，先坐在大草地上看海兼望望漫天的滑翔傘，之後再經北港或茅坪古道離開。昂平高原高約海拔400米，但沿途美景加上易行的石級，一度讓Pe仔覺得這裡可能是全港最易到的山頂，點擊圖片睇到昂平高原不能錯過的6大靚景 👇👇

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昂平高原的詳細行山路線，可以點擊睇全文 👉👉香港芒草2020｜昂平高原無敵海景賞芒 馬鞍山歎美食｜懶遊包#2

第1站：離開昂平高原往茅坪藤皇出發

離開昂平高原之後，大家要先步行約半小時到茅坪坳，那裡既是茅坪藤皇的所在地，亦是【路線1】北港古道祕境打卡路線及【路線2】茅坪古道尋幽探秘路線的起點，點擊圖片睇睇沿途風景及詳細路線 👇👇

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【關於茅坪古道及北港古道6件事】

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第2站：尋找茅坪藤皇

這次Pe仔正是為了見到茅坪藤皇真身才經茅坪古道離開，但不少人會錯過一見茅坪藤皇的真身，點擊圖片睇藤皇所在位置 👇👇

【路線1】北港古道祕境打卡路線

第3站：闖港版嵐山竹林隧道

到過北港古道的竹林隧道，就明為何這裡會有「港版嵐山」的稱號。兩邊竹林伸延過百米，真的有種置身日本竹林中的感覺！聽著風吹動竹林的聲音，又是另一種享受。不過此古道下坡石級又斜又平滑，一對行山鞋真的很重要，點擊圖片睇路況及竹林隧道打卡靚位 👇👇

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【北港古道路線（由茅坪坳至西貢公路）】 路程：約2.5公里 需時：約50分鐘 打卡指數（5分滿分） 🌕🌕🌕🌕🌕 獨遊指數（5分滿分） 🌕🌕🌕🌕🌑 備註：Pe仔建議怕路滑的人必定要穿防滑功能較好的行山鞋，配以行山杖更好！雖然Pe仔覺得又斜又跣的石級未至於十分難行，但見到有山友步步為營，每跨出一步都花上很大氣力，落到平路腳都震，真的提她捏了一把汗。 不過最後百多米的竹林隧道真的本港山徑打卡靚景中數一數二的美，實在不枉此行！

第4站：西貢市中心歎著名泰國菜

Pe仔這次先到西貢市中心醫肚，原來西貢不止食海鮮，更有超好食的正宗泰國菜！一向喜歡泰國菜的Pe仔，意外發現了一間在巴士站旁中的巷仔食街小店大排長龍，立即入去試試，果然超有驚喜，點擊圖片睇睇有什麼好介紹 👇👇

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旺泰特食 地址：西貢福民路58-72號高富樓地下15號舖 營業時間：星期一至日 11:00-23:59 電話：27916500

【路線2】茅坪古道尋幽探秘路線

第3站：行茅坪古道尋幽探秘

行茅坪古道的一段實際上是半喜半驚，因為走在歷史遺下的完整古道之上，兩旁盡被大樹包圍，安靜清幽，只能聽見自己的呼吸聲。行走古道上不時經過廢屋，獨自郊遊真的有點尋幽探秘之感，點擊圖片睇沿途風光 👇👇

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【茅坪古道路線（由茅坪坳至梅子林村）】 路程：約2.3公里 需時：約1小時 打卡指數（5分滿分） 🌕🌕🌕🌕🌑 獨遊指數（5分滿分） 🌕🌕🌕🌕🌕 備註：如果你是喜歡享受寧靜、人少的山徑，這段絕對是你會喜愛的小眾路線。Pe仔記得當日獨自在路上聽著鳥聲和自己的心跳聲，漫步在這清幽古道之中，期間真的很少見到其他山友，相信大家都往北港尋找竹林隧道了。 這路段並不難行，但若遇上潮濕日子可以避免來行，古道上的青苔有機會令這裡變身超滑的路徑。

第4站：到達大水坑醫肚

由於這次Pe仔並無原路折返，並行到大水坑落山，所以就去了美食劇集的大水坑村醫肚。由於是平日的下午，大多食肆都沒有營業，但Pe仔驚喜發現望落乾淨企理，並家庭式經營的喜利茶座，點擊圖片睇美食推介 👇🏻👇🏻

喜利茶座 地址：大水坑村115號地舖 營業時間：6:30-17:45（逢星期二休息） 電話：26988901

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