【聖誕好去處2020】今年赤柱聖誕市集取消，不過仍然有周末市集，而且聖誕氣氛濃厚，即刻睇睇場内有何特色商店！

聖誕佳節怎少得聖誕市集！在赤柱廣場和美利樓一連三個周末都會舉辦周末市集，集合手作飾物、手工曲奇、異國手作等攤檔，每個周末約有三十個攤檔，不管是購買聖誕禮物，還是逛逛散散心都十分適合！

有多個聖誕攤檔！（黃寳瑩攝）

店舖分成赤柱廣場4樓及美利樓兩部份，大家記得兩邊都要行！👇👇👇點擊睇店舖特色以及如何免費換取聖誕特色口罩及糖果👇👇👇

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赤柱廣場周末市集 日期：12月12、13、19、20、26、27日

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💡💡酒店業被逼做本地客？前職員9點反駁：佢哋當Staycation客係乞兒💡💡

一位曾經於酒店餐飲部門任職的前職員就在Facebook發長文，反斥酒店方面配套不足之餘，更當本地Staycation客人是乞兒。貼文一出令不少人共鳴，紛紛分享留言，Like數僅僅兩天就已經過千！

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