著名西班牙藝術家Joan Cornellà的作品充滿黑色幽默,擅長以各種題材諷刺社會時弊,每次舉辦展覽都吸引大批人朝聖,最近再度登陸香港,時隔三年在金鐘舉辦展覽。《香港01》旅遊頻道記者幫大家規劃了金鐘、灣仔一日遊,包括Joan Cornellà展覽、利東街玻璃蝴蝶光影裝置、人氣日式蛋包飯Cats' Eye、足料蘋果批Cocolo及人龍餅店Bakehouse。

【第一站】Joan Cornellà展覽 —— 48幅黑色幽默作品

今次展覽名為「Contemporary Showcase: My Life Is Pointless by Joan Cornellà」,將會展出48幅標誌性的作品,是香港歷來規模最大的Joan Cornellà展售會,更將首度公開展出按真人比例製作的木板畫及銅像,還有已停製的限量版版畫。

Contemporary Showcase: My Life Is Pointless by Joan Cornellà 展覽地點:金鐘太古廣場1期5樓香港蘇富比藝術空間

【第二站】利東街 —— 夢幻玻璃蝴蝶光影藝術裝置

利東街懸掛起幻彩玻璃LED蝴蝶裝置,超過350隻幻彩玻璃蝴蝶加上最高達7米的巨型教堂玻璃蝴蝶,日夜各有特色,白天時日光照射落玻璃蝴蝶上,透過幻彩玻璃光線反射再折射至地面,形成光影效果。到了傍晚,一眾蝴蝶裝飾亮燈後更添聖誕浪漫氣氛,離開灣仔前可以再到這裡打卡!

Butterflies of Hope 地址:灣仔利東街 日期:2020年12月3日至2021年1月10日 亮燈時間:17:00 - 22:00

【第三站】貓之眼 Cats' Eye —— 必試手打和牛漢堡蛋包飯

打完卡不妨到附近的蛋包飯小店醫肚!小店店面不大,只有約10個座位,因此門外經常大排長龍。餐廳是日式蛋包飯專門店,供應10多款蛋包飯,招牌有三色蛋包飯,記者私心推介咖哩豬肉加濃茄牛肉蛋包飯,如果不喜歡番茄的朋友,可以選擇忌廉雞肉。

貓之眼 Cats' Eye 地址:灣仔汕頭街24號地舖 營業時間:星期一至日11:30 - 15:00,18:00 - 21:30

【第四站】Cocolo Tokyo Cake Factory —— 日本製作青森蘋果批

小店本身在西貢已經很有名氣,不少人都特地慕名而來,每月銷量高達5000個!招牌是青森蘋果批,所有食材來自日本,在當地製作後直接空運到港,員工再將吉士醬擠入蘋果批裡烤焗。網民大讚外皮酥脆鬆化,裡面有粒粒的蘋果肉,非常足料。

Cocolo Tokyo Cake Factory 地址:灣仔皇后大道東200號利東街地庫1樓B36號舖 營業時間:星期一至日11:00 - 21:00

【第五站】Bakehouse —— 人龍餅店必食葡撻

由前四季酒店糕餅主廚開設的Bakehouse,麵包以天然酵母長時間發酵製成,每天新鮮出爐,開業兩年多依然長期大排長龍。最受歡迎的是葡撻,網民大讚雞蛋香甜細滑,焦糖酥皮亦非常好吃。

Bakehouse 地址:灣仔大王東街14號地舖 營業時間:星期一至日08:00 - 18:00

