聖誕好去處2020｜每年聖誕怎會少得聖誕市集，D Park、大角嘴、銅鑼灣、PMQ、K11 MUSEA及赤柱都會舉辦聖誕市集，各有特色，而且美食多多，即刻睇睇本年六個聖誕市集推薦！

【1】銅鑼灣——Vie Won Won靈異主題聖誕市集

銅鑼灣最新市集有別於其他聖誕市集，走靈異主題，處處可見骷髏等恐怖裝飾。市集搜羅世界各地的靈聖主題產品，有些可以帶來好運，有些則與巫術有關，十分特別！

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Vie Won Won 地址：銅鑼灣糖街8號 日期：12月24至27日 時間：14:00 - 23:00

【2】赤柱市集——各地手作逾30檔

在赤柱廣場和美利樓一連三個周末舉辦周末市集，集合手作飾物、手工曲奇、異國手作等攤檔，每個周末約有三十個攤檔，不管是購買聖誕禮物，還是逛逛散散心都十分適合！店舖分成赤柱廣場4樓及美利樓兩部份，大家記得兩邊都要行！

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赤柱廣場周末市集 日期：12月26、27日

【3】D‧PARK愉景新城——台灣夜市小食

D‧PARK就將香港人喜愛旅行地點之一台灣搬到商場之中，展出超過一百米長的天燈海、十分車站、霓虹打卡牆，更有大家最愛的夜市小食，超過14間台式特色小吃攤，提供近百款台灣夜市地道小食，例如大腸包小腸、芋泥吐司、Bagel、地瓜球、蚵仔麵線等，大家可以一解旅行癮！

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有台式大腸包小腸！每次去台灣必吃啊！

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台灣文創嚐味之旅 地址：D・PARK愉景新城 L1

【4】大角嘴利奧坊——本地手作店大集合！

大角咀利奧坊即日起，每個星期六及日都會聯同Afternoon Market午後市集舉辦本地手作市集，12月則為各種聖誕主題市集，同樣賣本地手作產品如蠟燭、布袋等！另外更有2D打卡位！聖誕市集日期為12月5日至20日（逢星期六日）及12月25至27日。

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大角嘴利奧坊 地址：大角咀利得街11號1樓

【5】K11 MUSEA——北歐精品美食

於尖沙咀K11 MUSEA有多個聖誕期間限定店，販售聖誕主題商品，除了各款裝飾擺設，更有多款北歐美食、家品等！

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K11 MUSEA聖誕期間限定店 地址：K11 MUSEA 6樓 日期： 12月17日 - 27日 時間：星期一至五17:00 - 21:00、星期六、日及公眾假期12:00 - 22:00

【6】PMQ——最新打卡位

在12尾至1月頭，PMQ都會有快閃選物店PMQ Select Pop-up Store，可以買到本地手作，更有特色打卡位可以影靚相！

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PMQ聖誕市集 地址：PMQ A座S312-313室

本文資訊為發稿日資訊，大家如果想去以上市集，要記得留意會否有疫情特別安排！

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