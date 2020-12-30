近日無綫電視節目《聲夢傳奇》的預告播出後，隨即引起網民熱話，有人指責參加者不應站在歷史建築物頂之上，亦有人認為宣傳片拍攝地點好美，不知是何處。

其實片段的取景地點位於港島南端的舂坎角！《香港01》旅遊頻道記者就推介大家一日遊勻舂坎角和赤柱，4大景點行程有齊必吃名物和多個打卡靚景！

【第一站】唯美炮台@舂坎角公園

舂坎角地形如半島，三面環海，正因景觀開揚，半島南端就曾經建有軍事炮台。現時炮台已荒廢，遺址改建成公園，而因為建築物外形特別，成為人氣打卡景點。👇👇👇打卡位有2個！按圖看交通資料及如何到達👇👇👇

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【第二站】赤柱名物奶茶西多@赤柱市場

舂坎角公園附近沒有洗手間和補給點，所以建議到赤柱繼續一日遊，大部分行經舂坎角的公共交通工具都可以前赤柱。赤柱有必吃名物：奶茶和咖央西多士，就在赤柱市場找到！👇👇👇茶店很早就關門！按圖看推介懷舊美食及營業時間👇👇👇

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【第三站】Pantone建築物@The Boathouse

行到出海濱位置，赤柱大街最亮眼的地標一定是這間「黃屋」餐廳。牆身主色正正是2021 Pantone代表色「亮麗黃」和「極致灰」，路過便可輕鬆打卡。其實露台座位更可chill著望海景歎西餐，不過12月尾便結業，如果趕不及就只能在外牆打卡了。👇👇👇按圖看打卡靚位👇👇👇

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【第四站】古英倫風打卡位@卜公碼頭

是次赤柱懷舊之旅，還可以順道遊覽舊郵政局、美利樓等老建築！推介在卜公碼頭打卡，此碼頭原址在中環，是19世紀古英式建築，及後搬到赤柱重置，回復舊日光彩。論歷史論美感都值得去打卡。👇👇👇最佳觀賞日落位置在哪？按圖看更多靚相👇👇👇

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🌅同場加映：賞日落地點推介🌅

如果喜歡觀賞日落，有其他好地點推介！👇👇👇按圖看港島區熱門觀夕陽地點👇👇👇

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