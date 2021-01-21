東平洲一日遊︳90分鐘船程世外秘景！地質公園探秘更石樓、龍落水

撰文： 行山唔簡單 最後更新日期： 2021-01-21 18:35

東平州——90分鐘船程的絕景距離，是香港備受重視的地質公園，島嶼由本港最後形成的沉積岩形成。出發前按圖先睇注意事項與沿途風光：

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東平洲係距離市區最遠的島嶼，90分鐘距離，仲要好早起身去搭船，但島嶼景色十分迷人，因為是地質公園其中之一，沿途有很多龍鱗地型，還有一個好像鳥居的牌，所以都值得一去。

我建議：

8點20大學站集合，然後行去馬料水碼頭，再搭9點船（好多人排隊），再乘90分鐘船程，到島後我建議由右方開始行，先到貓公洞，旁邊就是鳥居，然後接回山徑，再到斬頸洲，再沿龍鱗海岸線行到達龍落水，再接回山徑到達分叉路，然後向碼頭方去行，約行10分鐘會見到餐廳，可以午餐，再向更樓石行，然後回程到碼頭休息等上船。

今回心得： 1. 記得要好早起身到碼頭 2. 怕唔怕上唔到船？唔怕因為有加班船 3. 10點半到島，5點離開，是否太多時間？其實好足夠慢行食野影相，時間上差不多 4. 島上有3至4間餐廳 5. 3點同5點都有回程船 6. 都好多蚊，帶蚊水

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【本文獲「行山唔簡單」授權轉載。】