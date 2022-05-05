【東龍島一日遊｜東龍島行山】假期想去離島避人潮，不如去東龍島行山兼一日遊！東龍島位於西貢最南面，人煙稀少，不但是週末露營、行山熱點，更是古蹟集中地。即看東龍島一日遊10大好去處！

東龍島一日遊｜10大打卡/美食好去處 行山/露營/白崖/純白燈塔

（漁農署圖片）

東龍島位於西貢最南面，四面環海，沿島行山都可以看到清水灣海峽的開揚海景。島上有不少好去處，包括東龍洲砲台、自然景觀噴水岩、白色燈塔等，亦有人前往行山、露營、觀星，甚至攀崖及進行極限飛索，即看東龍島一日遊6大好去處！

（FB @ Vivian Yan授權）

東龍島一日遊【交通方法及船期】

前往東龍島有兩大交通方法，分別在西灣河碼頭及鯉魚門三家村碼頭出發，兩條航線均只在星期六、日及公眾假期提供服務，注意船的班次較疏，出發前要謹記班次時間。

【1】西灣河碼頭出發：從西灣河地鐵站向海皮方向行，見到「嘉亨灣」三個大字，看到兩支旗就是往東龍島的上落點。西灣河碼頭一日提供5班船，船程約40分鐘，來回收費$55。

【2】鯉魚門三家村碼頭：三家村一日提供8班船，船程約30分鐘，來回收費$45。從油塘港鐵站A2出口沿茶果嶺道步行，約10分鐘就可到達三家村碼頭上船。

東龍島一日遊【1】假日士多

行山前要吃美食補充能量！位於東龍島炮台營地附近的假日士多早於70年代開業，主打手工水餃及招牌餐蛋公仔麵、餐肉紅腸公仔麵。餐蛋麵用料簡單，勝在夠足料，行山前吃一碗熱騰騰的公仔麵就最溫暖。如果想解渴的話，假日士多還有解暑的紅豆冰、綠豆冰。

假日士多

地址：西貢清水灣東龍洲

電話：2798 8877/2560 9491



東龍島一日遊【2】東龍島炮台營地

東龍島設有炮台營地，營地十分空曠，三面環海，享有無敵海景及山林景色，吸引不少露營人士前往露營、觀賞日出、觀星等。

東龍島一日遊【3】東龍洲砲台

在露營區旁設小路通往東龍炮台，東龍洲砲台位於東龍洲東北面，可俯瞰佛堂門海峽，在1980年被列為法定古蹟，據說砲台早於康熙年間興建，主要作用是防禦海盜。當時有大砲八門及15所營房，不過現時大砲已不見踪影，只剩下砲台的圍牆及營房。

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展覽中心

開放時間：星期一、三至日：上午9時至下午5時；星期二（公眾假期除外）、聖誕日、聖誕翌日、元旦日及農曆年初一至初三休息



東龍島一日遊【4】佛堂門燈塔

東龍島百年燈塔呈純白色，而且四面環海，可欣賞西貢海峽的開揚景色。燈塔由小石橋連接至岸邊，遠看有點像西環泳棚的感覺。膽大的人甚至會攀上燈塔上影相留念，不過當然要小心安全。

東龍島一日遊【5】噴水岩

東龍島上獨有的自然奇觀噴水岩，又稱為潛龍吐珠，每次海浪撞擊岩石激起巨大的浪花，激起的浪花最高可達3米！據說如果足夠幸運的話，有機會見到彩虹。不過為免弄濕衣服，建議不要站得太近。

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東龍島一日遊【7】鹿頸灣

由碼頭走至鹿頸灣的路程十分輕鬆，以石屎路為主，沿着海岸邊步行時都可飽覽無敵海景！

東龍島一日遊【8】白崖

位於東龍島南端的白崖是較為隱秘的景點，據說是為了導航船隻撞山，人為加工加上石灰粉令崖變成白色，遠看像雪山！不過因白崖的路線難度較高，需要手腳並用攀爬前往，新手不宜嘗試。

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東龍島一日遊【9】合全士多

碼頭附近的合全士多，士多供應常見茶記食物，包括公仔麵、三文治、炒粉麵等。合全士多最出名的是招牌炭火紅豆沙，紅豆沙香濃，紅豆大大粒，加上微微的陳皮香味，毫不馬虎。另一款名物是少油西多士，香煎的西多士充滿蛋香，表面淋上香甜的煉奶，非常惹味。

合全士多

地址：西貢東龍島南堂村

電話：25643646



東龍島一日遊【10】懸崖飛索

東龍島獨有在懸崖上進行極限飛索，不但有飛越懸崖的刺激感，更加可以由高空飽覽東龍島海景及山景。大膽的朋友更可以中途停留在半空中觀賞美景，甚至自拍！懸崖飛索過程中會有專業教練指導及陪同，不用擔心安全問題。