無綫節目《野外步出》首集請來江嘉敏做嘉賓，前往東龍島體驗懸崖飛索！東龍島又名東龍洲，位於西貢最南面，島上人煙稀少。島上有多個著名景點，包括列為法定古東龍洲砲台，還有自然景觀噴水岩、184號燈塔。《香港01》旅遊記者精選東龍島一日遊6大推介，包括體驗懸崖飛索、合全士多及假日士多歎美食、欣賞潛龍噴珠自然奇景、白色燈塔打卡。

🧗🧗高難度極限運動推介🧗🧗

【第一站】🧗體驗40米懸崖飛索挑戰極限@懸崖飛索

喜歡挑戰的朋友不妨學江嘉敏一樣玩懸崖飛索，挑戰自己！東龍島獨有在懸崖上進行極限飛索，不但有飛越懸崖的刺激感，更加可以由高空飽覽東龍島海景及山景。大膽的朋友更可以中途停留在半空中觀賞美景，甚至自拍！懸崖飛索過程中會有專業教練指導及陪同，不用擔心安全問題。點下圖即睇《野外步出》江嘉敏玩飛索過程、飛索體驗詳情😝👇👇

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🚶🚶輕鬆一日遊路線推介🚶🚶

想輕輕鬆鬆行山，不執意環島旅遊的話，建議前往集中北面的景點。由南堂碼頭出發，經過燈塔、砲台營地及東龍砲台，時間許可的話不妨去欣賞自然壯麗景觀噴水岩。

【第二站】🍜主打手工水餃、足料餐蛋麵@假日士多

行山前要吃美食補充能量！炮台營地附近的假日士多早於70年代開業，主打手工水餃及招牌餐蛋公仔麵、餐肉紅腸公仔麵。餐蛋麵用料簡單，勝在夠足料，行山前吃一碗熱騰騰的公仔麵就最溫暖。如果想解渴的話，假日士多還有解暑的紅豆冰、綠豆冰。點下圖即睇假日士多推介美食😋👇👇

假日士多 地址：西貢清水灣東龍洲 電話：2798 8877/2560 9491

【第三站】⛰️感受歷史文化氣息@東龍洲砲台

對歷史有興趣的朋友可以在東龍洲砲台停留，感受歷史文化的氛圍。東龍洲砲台在1980年被列為法定古蹟，據說砲台早於康熙年間興建，主要作用是防禦海盜。當時有大砲八門及15所營房，不過現時大砲已不見踪影，只剩下砲台的圍牆及營房。點下圖即睇砲台環境🤩👇👇

【第四站】📸古老白色燈塔打卡@佛堂門燈塔

喜歡打卡的話又點少得古老白色燈塔！東龍島百年燈塔四面環海，置身其中可欣賞開揚海峽景色。燈塔由小石橋連接至岸邊，不少港人會走出去燈塔下影相打卡，遠看有點像西環泳棚的感覺。膽大的人甚至會攀上燈塔上影相留念，不過當然要小心安全。想知點樣影文青照？點下圖即睇📸👇👇

【第五站】🌊大自然奇觀潛龍吐珠@噴水岩

東龍島上獨有的自然奇觀噴水岩，又稱為潛龍吐珠，每次海浪撞擊岩石激起巨大的浪花，激起的浪花最高可達3米！據說如果足夠幸運的話，有機會見到彩虹。不過為免弄濕衣服，建議不要站得太近。點下圖即睇潛龍吐珠自然奇觀😍👇👇

【第六站】😋招牌炭火紅豆沙性價比高@合全士多

碼頭附近的合全士多，士多供應常見茶記食物，包括公仔麵、三文治、炒粉麵等。合全士多最出名的是招牌炭火紅豆沙，紅豆沙香濃，紅豆大大粒，加上微微的陳皮香味，毫不馬虎。另一款名物是少油西多士，香煎的西多士充滿蛋香，表面淋上香甜的煉奶，非常惹味。想解渴的話，士多還有另一款名物推介，點下圖即睇😋👇👇

合全士多 地址：西貢東龍島南堂村 電話：25643646

⛴️交通方法⛴️

港島區的朋友可以由西灣河碼頭出發，西灣河碼頭提供5班船，船程約40分鐘；九龍及新界的朋友就可以由鯉魚門三家村碼頭出發，三家村則提供8班船，船程約30分鐘。兩條航線均只在星期六、日及公眾假期提供服務。點下圖即睇上落點及收費詳情⛴️👇👇

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同場加映：不止得流水響！全港3大落羽松打卡勝地 青衣賞港版加拿大湖景

最近人人都去流水響水塘睇落羽松，其實香港還有不少地方欣賞落羽松，不必人人都湧去流水響。交通方便的青衣公園被譽為「港版加拿大湖景」，人工湖旁邊一大排落羽松開始轉紅。在天清氣朗的日子，湖面倒影出大片披上金黃色外衣的落羽松樹影，令人不禁拿起相機拍下壯觀的畫面。點下圖即睇落羽松轉紅情況🍁🍁👇

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