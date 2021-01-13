每年一月第二個星期一，是日本一年一度「成人日」。這一天，年滿20歲的男女都會盛裝打扮，參加政府舉行的成人禮儀式，與身邊好友共同慶祝一生人一次的「成人日」。2021年受到新冠肺炎疫情影響，很多地方政府宣佈縮小活動規模，甚至取消活動，其中熊本縣荒尾市的成人日儀式，因為一幅少女肖像畫成為新聞焦點，而背後原來有一個感人故事。

（TKUofficial@YouTube）

2018年，熊本縣北部發生一宗高中女生不堪校園欺凌而自殺身亡的案件。案件中的女高中生，正是油畫中穿起天藍色和服的少女，長相甜美可愛的深草知華。

不堪校園欺凌自殺身亡的女高中生深草知華（TKUofficial@YouTube）

2018年5月17日，知華在學校以身體不適為由早退，後來被發現倒臥家中，旁邊留有遺書，送院後翌日證實不治。知華在遺書上寫有「全部是誤會，我不想再活了」、「只要我死了就好」等絕望的字句。父母後來在知華兒時好友口中得知，女兒曾經在社交網站上表示，在學校有人際關係方面的煩惱，疑受同輩欺凌，希望學校調查事件。👇👇按下圖看知華的故事👇👇

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同場加映：日肥妹竟被誤認成好友媽媽？

日本綜藝節目《ザ!世界仰天ニュース》早前播出一位女生的驚人減肥經歷。今年24歲的河上亞美在日本神奈川縣出生，自小已是個好奇心旺盛的小朋友，小學6年級時，體重竟然已經達到49公斤。

（圖片來源：《ザ!世界仰天ニュース》）

亞美的體重曾經最高達到116公斤，而令她下定決心勁減至56公斤的原因，竟然就是被人誤認成好朋友的媽媽？👇👇即按圖片看節目重演亞美的減肥經過！👇👇

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亞美最後能否成功穿上三點式遊關島？即按全文看完整故事：減肥｜日肥妹被搭訕男誤認成好友媽媽 3招激減34kg搣甩大媽身形