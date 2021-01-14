今年，香港久違地迎來一個特別寒冷的冬天。當氣溫低加上天氣乾燥，一張厚棉被都不足以抵擋寒風！所以有不少人會選擇在入睡時，加蓋一張厚毛毯來保持身體暖和，提升睡眠質素。日本生活雜誌《MONOQLO》最近就市面上各款毛毯進行評測，其中包括香港人都非常熟悉的UNIQLO、無印良品、IKEA及日本家品品牌NITORI等，究竟哪款最保暖？

（Twitter@aragakiyuikura1）

日本生活雜誌《MONOQLO》今次選出20款各大品牌的毛毯進行評測。評分準則分為五大項，包括體感保溫度（25分滿分）、材質保溫度（25分滿分）、觸感（15分滿分）、耐用程度（15分滿分）及車工（20分滿分），最後計算總分，評選出最強保暖毛毯的排名！詳細評分方法如下：

體感保溫度：在攝氏10度的環境使用毛毯，經過一段時間後檢查溫度 材質保溫度：使用專用儀器測試毛毯的保溫效果。 觸感：使用專用儀器測試毛毯的觸感是否順滑。 耐用度：用洗衣機清洗10次後，再檢查毛毯的狀態。 車工：請縫紉專家判斷毛毯車工是否仔細。

在今次評測中，早前全城瘋搶的UNIQLO HEATTECH毛毯，以及日本大熱的無印良品厚毛毯等都有加入戰團，究竟哪款更保暖？👇👇👇即按下圖看完整排名！👇👇👇

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《MONOQLO》又提醒各位用家，使用毛毯保暖的原理是利用毛毯阻擋外面的冷空氣，防止被窩裡暖空氣溜走，因此蓋被的正確順序，應該是先蓋羽絨再蓋毛毯，大家不妨參考一下！

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