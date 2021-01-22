石澳情人橋將重開　歐陸風彩色小屋打卡歎泰菜半日遊｜懶遊包#13

撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-01-22 06:00

根據不少網民報料，數年前被超強颱風「山竹」吹毀的石澳情人橋（石澳藍橋）已經修復得七七八八，有望在不久的將來重開。這個石澳必訪的景點能夠修復實在讓人太開心，Pe仔一於去直擊一下它修復情況，再為大家推薦懶遊路線。

本日路線：筲箕灣 --> 石澳 --> 石澳情人橋 --> 石澳村 --> 石澳樂園

● 我叫Pe仔，郊遊打卡嗰時就係日頭，肚餓搵食嗰陣就係夜晚。 ● 有一樣嘢我比人地叻嘅，就係我唔怕黑，但係我都同其他人一樣我係怕昆蟲嘅。 ● 我希望每一個人都識去懶遊！

【關於石澳4件事】

+ 5 + 5 + 5

第1站：筲箕灣巴士總站出發到石澳

得知石澳情人橋修復得七七八八，驅使Pe仔想立即去見下它的真身！出發往石澳十分方便，只要在筲箕灣巴士總站乘搭巴士或小巴至終站便是，點擊圖片睇睇要搭邊架巴士 👇👇

第2站：直擊石澳情人橋最新情況

下車後，Pe仔急不及待先去情人橋一探究竟。情人橋位於石澳最入的位置，大家到達之前會先穿過讓人忍不住停留打卡的彩色小屋，但Pe仔這次決定折返時才慢慢探索，點擊圖片睇到達情人橋路線及現況 👇👇

+ 14 + 14 + 14

第3站：遊走歐陸風石澳村打卡

見過情人橋現況，是時候慢慢探索一下石澳村。石澳村只有一條主要車路，而村中有不少縱橫交錯的小路，所以大家無需根據地圖，隨心亂走一下便可，隨時一個轉彎會發掘到另類驚喜！Pe仔在此也只能為大家介紹6個必到景點及多間彩色小屋，餘下的就留待大家自行探索 👇👇

+ 12 + 12 + 12

第4站：石澳樂園歎泰國菜醫肚

看到「石澳樂園」這個名，其實很難想像她是一間主打正宗泰國菜的餐廳。而這間坐落石澳泳灘停車場入口的小店，早因高質泰國菜而小有名氣，是不少遊客的選擇。

老闆、大廚及侍應都是泰國人，裝潢亦有泰國特色，坐在入面真的有種到了泰國度假的感覺。加上餐廳對食物的用心，堅持使用每星期從泰國空運到港的調味料，真的十分值得一試！這次Pe仔就試了一個抵食午餐，點擊圖片睇介紹 👇👇

+ 3 + 3 + 3

石澳樂園 地址：石澳石澳村786號地下 營業時間：/ 電話：28094165

【石澳半日遊路線】 路程：約1.8公里 需時：約1小時23分鐘（已計算放空及打卡的時間） 打卡指數（5分滿分） 🌕🌕🌕🌕🌕 獨遊指數（5分滿分） 🌕🌕🌕🌕🌑 備註：備註：石澳雖美，但Pe仔認為不太適合獨遊。站在彩色的小屋前，沒有人互相幫忙打卡實在有點浪費，若是情侶同遊兼談心就開心很多。不過由於疫情關係，很多設施都暫不開放，大家留待疫情過後及情人橋重開時再來吧。 另外，想到達大岩石位置遠觀情人橋的話，大家務必先衡量自己的能力，才選擇是否繼續前進。

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

😡😡😡 同場加映：露營｜熱數6個無品行為 生火播歌玩通頂 網民嬲爆：要嘈就租房 😡😡😡

疫情之下，不少人為遠離熟悉的環境而選擇露營，但劈樹、隨地生火、留下垃圾等的行為在不少營地發生。露營人士無品行為都屢見不鮮，記者整理露營友最討厭6個無品行為，點擊圖片睇睇，避免成為害群之馬 👇👇

+ 2 + 2 + 2

大家最無法接受的又是什麼？立即點擊睇全文 👉👉露營｜熱數6個無品行為 生火播歌玩通頂 網民嬲爆：要嘈就租房