天文台料急降溫　周末或凍到結霜　暖爐千萬別放錯位會越用越凍

暖爐／暖風機／保暖方法｜強烈冬季季候風殺到，天文台今日（9日）早上發出特別天氣提示，預料今晚本港氣溫顯著下降，本周末早上持續寒冷，市區氣溫在11、12度左右。天文台料周末期間，新界內陸地區及高地有機會出現結霜現象。



除了多穿衣服，不少人在家中都會出動暖爐或暖風機，有日本節目曾講解4個寒冬必學的冷知識，當中包括暖爐擺放位置，不單更有效保暖，更可以避免發生致命意外！



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暖爐放錯位置隨時越用越凍？（《日本人の3割しか知らないこと》截圖）

日本節目《日本人の3割しか知らないこと》不時都會介紹一些鮮為人知的生活冷知識，早前便有一集節目講解了4個寒冬必學的小知識，據節目統計，部分更有7成人不知道！例如在家開暖爐時，正確的擺放位置應該是哪裡？天氣乾燥時，改變睡姿可以避免咳嗽「扎醒」？

👇👇按下圖及影片看4個寒冬必學小知識👇👇

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