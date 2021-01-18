【情人節Staycation 2021】還有不到一個月就到情人節，香港各大酒店相繼推出浪漫Staycation優惠，《香港01》旅遊頻道記者為大家精選了9間海景住宿套票，包括JW萬豪、文華東方酒店、Conrad、萬麗海景酒店、港島海逸君綽酒店、The Pier、K11 Artus、維港凱悅尚萃酒店及8度海逸酒店！ （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】Conrad Hong Kong —— 包早餐、法式晚餐、下午茶

港麗酒店推出Staycation優惠，住豪華海景房，欣賞維港美景的同時，更可以在酒店食足4餐，包括雙人下午茶、雙人自助早餐、黃昏雞尾酒及在客房內享用4道菜法式晚餐。

😍😍😍想知如何獲得優惠、每晚價錢，立即按圖睇睇😍😍😍

香港港麗酒店 地址：香港金鐘道88號太古廣場 電話：2521 3838

【2】JW萬豪酒店 —— 包專業攝影師服務

JW Marriott推出全新「嚐味度假旅程2021」套票優惠，入住一晚包雙人自助早餐，還可以在舒適的相連客房內享用酒店三間餐廳其中一間的美食。如果想增添情人節浪漫氣氛，可加購附加項目，包括客房主題佈置及專業攝影師1小時拍攝服務連30張相片或一瓶香檳連33支玫瑰花花束。

😍😍😍想知每晚價錢，立即按圖睇睇😍😍😍

JW萬豪酒店 地址：香港金鐘道88號太古廣場 電話：2810 8366

【3】文華東方酒店 —— 高達$1288餐飲或Spa回贈

酒店的「東方逸居之旅」套票優惠，入住任何房型即可獲贈$1000餐飲或水療消費額，入住套房更可獲贈$1288餐飲或水療消費額，適用於快船廊、Café Causette等餐廳，最正更可以免費升級至上一級客房！

😍😍😍想知每晚房價、會員額外禮遇，立即按圖睇睇😍😍😍

文華東方酒店 地址：中環干諾道中5號 電話：2522 0111

【4】萬麗海景酒店 —— 包四道菜晚餐、自助早餐、氣泡酒

酒店推出「戀愛假期住宿套餐」，入住海景客房之餘，更包埋Mirage Bar & Restaurant四道菜雙人晚餐連兩杯Joseph Brut氣泡酒，翌日可於萬麗咖啡室享用雙人自助早餐。

😍😍😍想知如何獲得優惠、每晚價錢，立即按圖睇睇😍😍😍

香港萬麗海景酒店 地址：灣仔港灣道一號 電話：2802 8888

【5】維港凱悅尚萃酒店 —— 包情人節套餐或自助晚餐

Hyatt Centric推出兩大情人節住宿計劃，都可以入住海景房及包The Farmhouse咖啡廳雙人自助早餐。晚餐方面，「Spicy Love」計劃提供Cruise空中餐廳及酒吧情人節雙人套餐，而「Hunger for Love」計劃則提供The Farmhouse 咖啡廳雙人自助晚餐。

😍😍😍想知每晚房價，立即按圖睇睇😍😍😍

維港凱悅尚萃酒店 地址：北角北角邨里一號 電話：3762 1234

【6】港島海逸君綽酒店 —— 包雙人晚餐、自助早餐

酒店推出情人節住宿優惠，入住兩種海景房型，包餐酒一支，亦可於Le 188˚餐廳歎享雙人晚餐，翌日更可享用雙人自助早餐。

😍😍😍想知如何獲得優惠、每晚價錢，立即按圖睇睇😍😍😍

港島海逸君綽酒店 地址：北角油街23號 電話：2121 2688

【7】The Pier —— 包氣球佈置、紅酒

位於西貢白沙灣的The Pier Hotel，房間坐擁無敵海景，浴缸鄰近露台位置，望住個海浸浴，簡直是一大享受！房間亦設有廚房，啱晒情侶一齊玩煮飯仔！「浪漫住宿優惠」包房間氣球佈置，更送紅酒一枝，非常適合和另一半逃離都市放空一下。

😍😍😍想知每晚價錢，立即按圖睇睇😍😍😍

The Pier Hotel 地址：西貢白沙灣街9號 電話：2912 6777

【8】K11 ARTUS —— 包下午茶套餐

K11 ARTUS位於尖沙咀海濱，是一間奢華的服務式住宅，房間設有露台，可飽覽維港靚景！酒店推出的維港海濱 「宅渡假」住宿套票，入住一晚包在房內享用Artisan Lounge ARTISANAL下午茶套餐，翌日亦可享用雙人早餐。

😍😍😍想知每晚價錢，立即按圖睇睇😍😍😍

K11 ARTUS 地址：尖沙咀梳士巴利道18號 電話：2107 3388

【9】8度海逸酒店 —— 包五道菜西式晚餐

酒店推出情人節住宿優惠，入住一晚包五道菜西式晚餐，享用焗芝士龍蝦伴鵝肝或肉眼扒，亦可歎氣泡酒。如果想望海景，則可加錢升級至套房，人均$900有找！

😍😍😍想知每晚價錢，立即按圖睇睇😍😍😍

8度海逸酒店 地址： 土瓜灣九龍城道199號 電話： 2126 1988

想知道更多超抵酒店Staycation食住優惠，例如半島酒店、四季酒店、君悅酒店等，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉酒店優惠2020｜香港澳門高CP值Staycation住宿套票推介 不停更新

😲😲😲 同場加映：全球10句性暗示說話 😲😲😲

每個國家都有不同的文化，一個不小心可能會踏進對方設的桃色陷阱。記者為大家拆解全球各國的10個性暗示，包括台灣、日本、韓國、泰國、美國等地，如果聽到對方跟你說這些句子，通常都不單純！立即按圖睇睇全球10大性暗示句子😨👇👇

想知「一起去香港」是甚麼意思，立即觀看全文👉👉👉全球10句性暗示說話 韓國人邀請「去香港玩」有18禁意思？