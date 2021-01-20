撰文： 許慧恩 最後更新日期： 2021-01-20 06:00

農曆新年臨近，想感受新年熱鬧氣氛，不妨到深水埗福榮街打卡、行個圈，感受濃烈的新年氣氛。深水埗近年進駐不少高質文青cafe、精品雜貨店，令這個舊區更有活力。《香港01》旅遊記者推介深水埗文青一日遊5大好去處，由早逛到晚，包括福榮街打卡、簡約風寵物友善cafe、小清新田園風cafe、樓上復古選物店！

【第一站】🧧新年節日氣氛濃厚@福榮街

每逢農曆新年、中秋節及聖誕節，被稱為玩具街的福榮街都充滿節日氣氛！玩具街兩邊的零售玩具、精品店都爭相推出應節玩具，吸引不少市民前去尋寶。記者今日（18日）前往玩具街直擊福榮街的新年氣氛，不少店鋪已經在路邊開檔賣牛年賀年公仔、特色揮春，大半條街都一片紅噹噹，充滿節日氣氛。點下圖即睇玩具街現場環境、今年新款揮春款式，連鬼滅之刃款都有🤩👇👇

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【第二站】🍰小清新cafe必試芝麻蛋糕@一草一木

基隆街新開小清新田園風Cafe，門口有被花草包圍的小木椅，打卡的朋友不要錯過！室內裝潢以木色及純白色為主，入門後會被天花板上的大月球燈及一棵小樹吸引，大家不妨坐在書下座位打卡。一草一木更提供塔羅占卜服務！想知點先可以體驗塔羅占卜？點下圖即睇🔮👇👇

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一草一木The Soulroom 地址：深水埗基隆街102號 營業時間：星期一至日 11:00 - 18:30

【第三站】☕簡約寵物友善日系cafe@Kokoni Coffee

簡約日系咖啡店「Kokoni Coffee」，店內外的裝修運用淺木、純白及水泥灰色，樓底非常高，空間感十足。「Kokoni Coffee」是寵物友善咖啡店，除了提供寵物玩樂區域外，還提供狗狗餐單。招牌爆餡吐司用紙盒裝起最「IGable」，鰻魚eggdrop、牛肉eggdrop最有人氣！點下圖即睇環境、美食、咖啡推介☕👇👇

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Kokoni Coffee 地址：深水埗基隆街156號地舖 營業時間：星期一至五 11:00 - 19:00 星期六至日 10:30 - 19:00

【第四站】🎏復古風玩味選物店尋寶@Foreforehead

隱藏於基隆街唐樓內的復古風選物店Foreforehead，店外粉紅及粉藍色樓梯充滿懷舊感，未見其店面已經感受到小店的用心。店內的選物有外國精品，也有本地設計師的作品，包括盞鬼玩具及文具、懷舊日產杯子套裝等。Foreforehead不止是選物店，更加是展覽場地，不定時舉辦藝文展覽。點下圖即睇店內環境、精品雜貨推介🤩👇👇

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Foreforehead 地址：深水埗基隆街132B閣樓 營業時間：星期二至星期日 13:00-19:30

【第五站】🌅🌃賞日落及鬧市夜景@嘉頓山

最後一站不能錯過嘉頓山的鬧市日落及夜景！由美荷樓後面的小路登山，沿途都是樓梯，不用擔心太難行。黃昏前登上嘉頓山，可以眺望老舊的公屋及唐樓及繁忙的街景，望著日落慢慢將整個天空染色，煩躁的心情頓時得到療愈！點下圖即睇打卡位推介🌅👇👇

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