撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-02-09 11:42

年初一最適合行大運，《香港01》旅遊記者請來麥玲玲師傅教大家流年開運方位，大家跟足出門吉時行個大運，來年就可順風順水！

玲玲師傅表示牛年年初一行大運的有利方向分別有西南方、正東方及東北方，大家出門口後只要先向有利方向走一圈，對整年運勢有提升作用。記者根據3個方位，為大家整理3條相應的新手行山路線，讓大家行大運之餘順便吸收天地靈氣，展開順利的一年，點擊圖片睇3條開運行山路線推介 👇👇

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為大家推介的橋咀島路線及鹿頸至谷埔路線，《香港01》旅遊記者之前都去過，更有詳細的路線教學及美食推介：

橋咀島迎接財神路線：橋咀輕鬆行山睇連島沙洲半月灣 山徑有全港首個自拍座｜懶遊包#8

鹿頸至谷埔迎接貴神路線：鹿頸谷埔1小時路線睇黃金蘆葦靚景 燈塔打卡賞日落｜懶遊包#10

大家謹記年初一的出門吉時有寅時（凌晨3時至5時）、卯時（上午5時至7時）及午時（上午11時至下午1時），看來大家都要早點出門口去行大運。玲玲師傅最後亦提醒大家，出門後要避免向正北方及西北方行，以免影響運勢。

***生肖命理只供參考，內容由麥玲玲師傅授權刊登***

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