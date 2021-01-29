撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-01-29 06:00

近日有網民發現大埔三門仔出現俗稱「藍眼淚」的景象，引起一陣「追淚」熱潮！究竟尋找藍眼淚打卡要注意甚麼？

《香港01》旅遊頻道記者告訴你追淚必知9個貼士，教你如何預知藍眼淚出沒地點，更附上7個香港曾出現藍眼淚的攝影勝地，幫大家更易觀賞這種奇景。

有網民於2021年1月24日在Facebook貼出藍眼淚照片，隨即引起追淚熱潮，及後多位網民先後在大埔拍攝到藍眼淚。

藍眼淚後方可見慈山寺的觀音像。（圖片來源：FB@Louis Lo）

「藍眼淚」曾被美國CNN評選為世界15大奇景之一，英語更有「sea of stars（星之海）」或「sea sparkle（閃爍海洋）」的美譽！不過這種美麗的自然景象，不定時、不定點出現，令一眾「追淚族」很難捕捉。

追淚9大秘笈

其實想追淚不一定要靠運氣，有很多事前工夫可以做。首先要了解藍眼淚的出現因素，再提高日常觀察力，還可以憑2個政府網頁的資訊去預測，便能大大增加欣賞機會！👇👇👇想知如何把握天時地利人和？按圖看追淚貼士👇👇👇

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7大熱門追淚地方

一般來說，藍眼淚出沒高峰期是4至6月，不過在香港不論四季都曾經出現！除了大埔之外，還有西貢、石澳等地，有時海中發出隱隱藍光，有時則見海浪拍岸時染藍岸邊，十分壯觀！👇👇👇按圖看7個香港追淚熱點及以往照片👇👇👇

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🌟同場加映1：觀星好去處🌟

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