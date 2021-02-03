撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-02-03 18:11

過去一年因為新冠肺炎疫情的關係，本地遊和Staycation熱潮持續，2021年亦依然未必可以搭飛機去旅行。既然這樣，周末一於繼續在香港來個小旅行！旅遊網站Expedia與香港90後風水師謝柳汝師傅合作，分析了2021牛年12生肖的本地遊旅遊運程，大家不妨參考一下，展開一帆風順的牛年！

除了有整體運程預測外，更會講解每個生肖的五行屬性、提升運氣的方位，亦介紹催運最旺地區、最佳旅遊月份及最佳旅遊拍檔。按圖睇屬鼠、牛、虎、兔生肖旅遊運程😍👇👇

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按圖睇屬龍、蛇、馬、羊生肖旅遊運程😍👇👇

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按圖睇屬猴、雞、狗、豬生肖旅遊運程😍👇👇

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除了去不同地區行大運之外，亦可以在衣物配搭上催運。口罩現時已經成為穿搭的一部分，知名玄學家麥玲玲師傅分享了2021年牛年12生肖的幸運顏色和圖案，配搭更適用於口罩，如果想添富添運，不妨參考以下的顏色及圖案建議。按圖看12生肖開運顏色及圖案口罩👇👇👇

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💡同場加映：15款香港卡通口罩推介💡

除了七彩繽紛的口罩，更有不少可愛卡通款式，以下為各位精選了15款香港製造的靚靚卡通口罩，包括Kakao Friends、寵物小精靈Pokemon、LINE FRIENDS、小王子、Miffy、姆明、Sanrio、MR. MEN & LITTLE MISS、海綿寶寶、BT21、藍精靈、柴犬等，成人、細面女生或小朋友都啱用！按圖即睇15款卡通口罩的規格及價錢😍👇👇

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